Оборона Мариуполя укрепилась, морская пехота прорвалась и объединилась с Азовом - Арестович

Система обороны Мариуполя укрепилась / Коллаж УНИАН, Reuters

В Мариуполе, который с 3 марта находится в осаде российских оккупантов, морская пехота совершила прорыв и объединилась с полком Азов. Таким образом, удалось укрепить район обороны.

Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком Азов, который профессионально обеспечил это мероприятие", - отметил он.

По его словам, в результате Азов получил существенное подкрепление.

Бригада морской пехоты избежала разгрома, а объединенные защитники Мариуполя серьезно укрепили свой район обороны.

"В общем, система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не терять. Армия знает, что делает", - добавил Арестович.

Осада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

С начала войны в Мариуполе из-за обстрелов российскими войсками погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. При этом число жертв может превысить и 20 тысяч человек, поскольку за недели атак и лишений трупы мариупольцев уже "устилают улицы коврами". Об этом заявил мэр блокадного города Вадим Бойченко.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли от 20 до 22 тысяч человек.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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