Россия хочет захватить Мариуполь до 9 мая - Арестович

Арестович, война / Коллаж Reuters, Офис президента

Войска России будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, они могут бросить все свои силы для этого, поскольку увязли из-за прочной обороны города украинскими защитниками.

"Они (оккупанты -ред.) все силы, скорее всего, бросят на окончательный захват Мариуполя. Но они там немного повязали, потому что наши держат оборону в тех районах, их прорвать очень трудно", – заявил Арестович, передает 24 канал.

По словам советника руководителя Офиса президента, также захватчики планируют бросить часть сил и на зону ООС, чтобы взять в осаду Краматорск и Славянск.

Арестович не верит в то, что оккупанты могут пойти на Днепр и Запорожье.

"Лучше всего, что б я сделал на их месте - это просто подписал бы мирный договор, договорился, часть сил, которые они сюда тащат - оставил бы на выход. Потому что выход - это очень непростая военная операция", - добавил Арестович.

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Ситуация в Мариуполе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.

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