Спецназ РФ с боевым опытом в Сирии понес потери в Мариуполе и отказался штурмовать город

Разрушения в Мариуполе в результате нападения России / Фото Reuters

Военное подразделение спецназа России, которое воевало в Сирии, в полном составе отказалось принимать дальнейшее участие в попытках штурма Мариуполя. За два дня боев россияне потеряли около 30 военнослужащих. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Facebook, подразделение российского спецназа отказалось от участия в военных действиях в Мариуполе после того, как в период со 2 по 4 апреля они понесли потери.

Читайте такжеРашисты насилуют детей, стариков и мертвых: девочка-подросток описала ад в Мариуполе"Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу", - сказали в разведке.

Также разведчики подчеркнули, что россияне отказываются проходить военную службу по контракту, а у мобилизованных крайне низкий моральных дух.

Ситуация в Мариуполе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что российские оккупанты попытаются прорвать оборону украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Они будут пытаться оккупировать город Мариуполь. Командование указывало, что захватчики также могут пойти в атаку в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

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В Службе безопасности Украины предупреждали о том, что Россия готовит провокацию в Мариуполе с целью обвинения украинских военных в преступлениях, которые совершили оккупанты. Как сказали в спецслужбе, россияне намерены собрать в одном месте тела погибших после обстрелов мариупольцев и представить их как жертв украинских войск.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия на оккупированных районах Мариуполя проводит мобилизацию в российскую армию. Оккупанты хотят использовать мобилизованных для прикрытия вражеской армии в городских боях.

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