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Ракета прошла насквозь: обстрел здания Николаевской ОГА попал на видео, много жертв

29 марта 2022, 13:44

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли три человека, еще 22 пострадали.

Николаевская ОГА
Николаевская ОГА / Виталий Ким

Российские оккупанты продолжают жестоко уничтожать мирных украинцев - утром во вторник, 29 марта, обстреляли здание ОГА в Николаеве.

По словам главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима большинству людей чудом удалось спастись – это от 50 до 100 человек.

Как видно на опубликованном фото - ракета буквально прошила здание насквозь, оставив в нем дыру.

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли три человека. Еще 22 пострадали.

Под завалами нашли погибших

В Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что есть погибшие.

"По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пострадали 22 человека, 18 из них достали из-под завалов, их передали медики.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Видео ракетного удара по Николаевской областной государственной администрации (ОГА)

Ранее в СБУ заявляли, что без Одессы российским захватчикам не удастся захватить и Николаев. Однако заявления оккупантов о возможной морской операции в Одесской области произносятся скорее для запугивания. Береговая линия региона хорошо укреплена, что показала последняя неудачная операция оккупантов, утверждают в Службе безопасности.

Напомним, в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Но угроза Киеву еще сохраняется.

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война в Украине Николаевская ОГА Виталий Ким
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