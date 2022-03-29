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Оккупанты попали в Николаевскую ОГА, под завалами остаются 11 человек

29 марта 2022, 10:40

Большинство людей спаслись, но сейчас под завалами остаются восемь гражданских и трое военных.

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Оккупанты попали в Николаевскую ОГА, под завалами остаются 11 человек/ Виталий Ким

Российские захватчики попали в здание Николаевской облгосадминистрации. Из-за этого, в частности, был разрушен кабинет председателя ОГА Виталия Кима, о чем он рассказал в видеообращении.

Большинство людей спаслись, однако под завалами остаются восемь гражданских, а также трое военнослужащих, отметил Ким.

"Большинство людей чудом вышли и спаслись. Сейчас восемь человек гражданских под завалами, которых надеемся вытащить, ищем. Вышли из здания от 50 до 100 человек. Трех военных также ищем", – сказал Ким.

По словам главы ОГА, бомбардировка здания облгосадминистрации может означать, что оккупанты передумали наступать на Николаев.

"Потому что если ты собираешься наступать, то нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь. Короче, они поняли, что Николаев они не возьмут, и решили нам передать нам привет", – говорит председатель ОГА.

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Под завалами ОГА остаются 11 человек, их ищут/ Виталий Ким

Ранее в СБУ заявляли, что без Одессы российским захватчикам не удастся захватить и Николаев. Однако заявления оккупантов о возможной морской операции в Одесской области произносятся скорее для запугивания. Береговая линия региона хорошо укреплена, что показала последняя неудачная операция оккупантов, утверждают в Службе безопасности.

Напомним, в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Но угроза Киеву еще сохраняется.

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