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В том числе Киев: Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине

13 апреля 2022, 20:45

Ракетные удары будут нанесены в том случае, если не прекратятся попытки "атак" российской территории.

В Минобороны РФ угрожают ракетными ударами по Киеву / фото росСМИ

Министерство обороны России угрожает ответить на "удары" по российской территории. Там заявили, что намерены атаковать военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве, пишет россСМИ со ссылкой на минобороны РФ.

Отмечается, что вооруженные силы РФ нанесут удары по военным объектам в Украине. Среди прочего в Минобороны пригрозили атаковать центры принятия решений в Киеве.

Оккупанты добавили, что эти удары будут нанесены в том случае, если не прекратятся попытки атак российской территории.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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