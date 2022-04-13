В том числе Киев: Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине

В Минобороны РФ угрожают ракетными ударами по Киеву / фото росСМИ

Министерство обороны России угрожает ответить на "удары" по российской территории. Там заявили, что намерены атаковать военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве, пишет россСМИ со ссылкой на минобороны РФ.

Отмечается, что вооруженные силы РФ нанесут удары по военным объектам в Украине. Среди прочего в Минобороны пригрозили атаковать центры принятия решений в Киеве.

Оккупанты добавили, что эти удары будут нанесены в том случае, если не прекратятся попытки атак российской территории.