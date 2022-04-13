В том числе Киев: Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине

Ракетные удары будут нанесены в том случае, если не прекратятся попытки "атак" российской территории.
Министерство обороны России угрожает ответить на "удары" по российской территории. Там заявили, что намерены атаковать военные объекты Украины, включая те, которые находятся в Киеве, пишет россСМИ со ссылкой на минобороны РФ.
Отмечается, что вооруженные силы РФ нанесут удары по военным объектам в Украине. Среди прочего в Минобороны пригрозили атаковать центры принятия решений в Киеве.
Оккупанты добавили, что эти удары будут нанесены в том случае, если не прекратятся попытки атак российской территории.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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