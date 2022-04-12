У Зеленского ответили на слова Путина о "тупике" в переговорах

Михаил Подоляк / ОПУ

Переговоры между Россией и Украиной сейчас проходят крайне тяжело.

Как рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, несмотря на тяжелый эмоциональный фон, украинская сторона работает в прозрачных рамках, защищая наши ценности, когда российская продолжает публично давить на процесс.

"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжкий. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Российская Федерация, как и всегда, продолжает публично давить на переговорный процесс путем публичных заявлений.

"Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - добавил Подоляк.

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Напомним, ранее 12 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы развязанная им война против Украины "была неизбежной", и то, когда она началась бы, было лишь "вопросом времени".

"Столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались в Украине, было неизбежным, это был вопрос времени. ВКС РФ в ходе "спецоперации" в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно", – сказал Путин.

При этом российский диктатор самоуверенно отметил, что Россия якобы не отделяется от мира, и что, мол, "это невозможно".

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