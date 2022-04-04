Зеленский сформировал делегацию для переговоров с РФ о завершении войны

Делегацию возглавил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре. Делегацию возглавил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет Офис президента.
В украинскую делегацию также вошли:
- Андрей Костин (по согласию) - народный депутат Украины;
- Дмитрий Лубинец (по согласию) - народный депутат Украины;
- Денис Малюська - министр юстиции Украины;
- Михаил Подоляк - советник руководителя Офиса президента;
- Алексей Резников - министр обороны Украины;
- Николай Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.
- Рустем Умеров - народный депутат Украины;
- Александр Малиновский - юрист-международник;
- Александр Чалый - чрезвычайный и почтенный посол Украины.
В то же время глава делегации Давид Арахамия по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, а также привлекать к ее работе работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.
Кроме того, президент утвердил тайные директивы украинской делегации.
Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
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