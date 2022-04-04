Зеленский сформировал делегацию для переговоров с РФ о завершении войны

Зеленский сформировал постоянную делегацию для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал украинскую делегацию для переговоров с Россией о завершении войны и мирном договоре. Делегацию возглавил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, пишет Офис президента.

В украинскую делегацию также вошли:

Андрей Костин (по согласию) - народный депутат Украины;

Дмитрий Лубинец (по согласию) - народный депутат Украины;

Денис Малюська - министр юстиции Украины;

Михаил Подоляк - советник руководителя Офиса президента;

Алексей Резников - министр обороны Украины;

Николай Точицкий - заместитель министра иностранных дел Украины.

Рустем Умеров - народный депутат Украины;

Александр Малиновский - юрист-международник;

Александр Чалый - чрезвычайный и почтенный посол Украины.

В то же время глава делегации Давид Арахамия по согласованию с МИД может вносить изменения в состав делегации, а также привлекать к ее работе работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, президент утвердил тайные директивы украинской делегации.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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