Лавров высказался о возможности проведения переговоров Путина с Зеленским

Сергей Лавров высказался о встрече Путина с Зеленским / Reuters

Министр иностранных дел России Лавров связал проведение саммита президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина с результатами переговоров.

Он добавил, что контакты украинской и российской делегаций продолжаются по видео связи.

"Саммит президентов РФ и Украины будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций", - сказал Лавров в эфире российских телеканалов.

По его словам, контакты делегаций Украины и России продолжаются в режиме видеоконференции. Министр добавил, что переговоры проходят достаточно интенсивно.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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