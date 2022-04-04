Лавров высказался о возможности проведения переговоров Путина с Зеленским

Он добавил, что контакты украинской и российской делегаций продолжаются по видео связи.
Министр иностранных дел России Лавров связал проведение саммита президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина с результатами переговоров.
Он добавил, что контакты украинской и российской делегаций продолжаются по видео связи.
"Саммит президентов РФ и Украины будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций", - сказал Лавров в эфире российских телеканалов.
По его словам, контакты делегаций Украины и России продолжаются в режиме видеоконференции. Министр добавил, что переговоры проходят достаточно интенсивно.
Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
Читайте также:
- Эрдоган заявил Путину, что переговоры "вселили надежду на мир"
- Арахамия высказался о непростых переговорах с Китаем о гарантиях безопасности
- Завершение войны и 10 лет на возвращение Крыма: Зеленский назвал план на переговоры с Россией