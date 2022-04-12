"Война – благородна и неизбежна": диктатор РФ Путин разразился новым заявлением в сторону Украины

Российский диктатор Путин разразился новым заявлением в сторону Украины/ Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы развязанная им война против Украины "была неизбежной", и то, когда она началась бы, было лишь "вопросом времени".

Об этом президент страны-агрессора сказал на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ, где он находится вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет "Медуза".

Путин отметил, что цели его так называемой "спецоперации" по защите Донбасса будут достигнуты, и назвал их "благородными".

"Столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались в Украине, было неизбежным, это был вопрос времени. ВКС РФ в ходе "спецоперации" в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно", – сказал Путин.

При этом российский диктатор самоуверенно отметил, что Россия якобы не отделяется от мира, и что якобы "это невозможно".

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что было бы лучше, "если бы война поскорее закончилась". Однако сам канцлер отмечает, что непонятно, какой смысл российский президент вложил в эту фразу.

Также ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко выразил мнение, что на решение российского президента Владимира Путина продолжать или закончить войну против Украины могут повлиять западные партнеры нашего государства. Если они будут предоставлять больше оружия для защиты от российской агрессии, Путин будет понимать, что продолжение войны для него будет означать больше проблем и будет бояться потерять власть в РФ.

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