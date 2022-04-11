У Путина есть два варианта смерти: таролог рассказала, кто "уберет" российского диктатора

Уже сейчас ведутся разговоры о ликвидации президента РФ, и он это прекрасно понимает.
В Путина есть план применения ядерного оружия, однако окружение российского президента не даст ему это сделать. Если он захочет нажать "ядерную кнопку" и отдаст соответствующий приказ, то ему это будет грозить смертью.
Такой прогноз дала таролог Елена Бюн. Она отмечает, что среди окружения российского президента уже идут разговоры о ликвидации Путина. Также она рассказала о двух вариантах его гибели.
"Окружение диктатора-убийцы будет делать всё, чтобы тот не решился на применение ядерного оружия. Уже сейчас идут разговоры о ликвидации Путина, и он это понимает. Поэтому он сейчас одинок и доверяет только себе. Я четко вижу в отношении Путина отравление или пулю", – говорит Елена Бюн.
Таролог отмечает, что российского президента может "убрать" кто-то из его окружения. Это будут люди, которые не поддерживают его захватническую политику и хорошо осознают всю опасность использования ядерного оружия.
Также таролог отметила, что Кремль может еще попытаться атаковать Киев, однако украинские военные дадут достойный отпор такой попытке и отобьют атаку.
Ранее астролог Валентина Виттрок отмечала, что Мариуполь, который с 3 марта находится в осаде российских войск, имеет некоторое географическое сходство с Москвой. Она не исключает, что столице РФ грозит такая же участь, как и украинскому городу.
Также ранее астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что в апреле на востоке Украины состоится решающая битва между украинскими защитниками и путинскими войсками. После этого ход войны изменится.
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