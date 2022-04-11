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Зеленский назвал Путина "нерукопожатым" и обвинил в военных преступлениях

11 апреля 2022, 16:57

Уничтожить весь украинский народ невозможно, подчеркнул глава государства.

Путин, Зеленский
/ Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин также несет ответственность за военные преступления, совершаемые российскими военными в Украине.

"Все, кто принимал эти решения, давал приказы, выполнял… Есть люди, которые голосовали за аннексию, оккупацию… Нельзя сказать, что "я отдал приказ захватить Мариуполь", а потом сказать, что "я не виноват". Что, "когда захватывали Мариуполь, отрезали конечности - я не виноват". Вы все связаны. От твоего приказа до выполнения - расстояние и на этом расстоянии трупы", - сказал он в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS.

"У них жесткая вертикаль выполнения приказов. Мы могли говорить и встретиться раньше (с Путиным – ред.). Он мог это предотвратить. Сейчас нельзя закрывать глаза и говорить, что "я этого не делал". Если ты считаешь, что этого не делал, то должен сказать это в глаза миру", - уверен глава государства.

По словам Зеленского, "они (россияне – ред) думают, что, если уничтожить Украину, никто не будет помнить о том, что сделали российские войска".

"Уничтожить весь народ невозможно.. Ты (Путин – ред) уже нерукопожатый. Весь мир этого не забудет. Все есть: видео, аудио, будут книги, воспоминания", - подытожил президент.

Встреча Зеленского и Путина

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия хотела бы завершить войну против Украины, поскольку проигрыши в боях с силами украинской обороны и санкции наносят удар по общественно-политической ситуации в российском государстве.

В РФ говорили, что встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - возможна, но только при условии выхода на какой-то итоговый документ.

В свою очередь, полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине, так как позиции Украины и России прямо противоположны.

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Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
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