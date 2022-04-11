"Это остановило бы войну за месяц-два": экономист назвал "рычаг", который заставит Путина отступить

Экономист назвал "рычаг", который заставил бы Путина остановить войну/ Reuters

Остановить войну России против Украины может "настоящее эмбарго" на российские энергоносители со стороны западных стран.

Этот экономический инструмент на самом деле может быть очень действенным. Об этом заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, пишет BBC News-Украина.

По его словам, введение реального эмбарго на экспорт нефти и газа из РФ могло бы так надавить на Путина, что тот остановил бы войну за месяц или два.

"Если западные страны попытаются ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... Я бы побился об заклад, что в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены. Это один из очень эффективных инструментов, который до сих пор имеют западные страны", – подчеркнул Илларионов.

Он добавил, что Россия сейчас не воспринимает всерьез слова западных государств о том, что они могут сократить потребление российских энергоносителей.

Читайте также29,25 грн: в Нацбанке заморозили курс гривны к доллару до конца войныКроме этого, Путин был готов к "экономическим ударам", которые могло принести вторжение РФ в Украину. Однако реакция на них показывает приоритеты российского диктатора. Его территориальные и имперские амбиции сейчас для него важнее всего – даже за финансовое положение государства и уровень жизни россиян, говорит Илларионов.

Наложить эмбарго на российские энергоносители важно потому, что даже несмотря на масштабные санкции против РФ из-за развязанной ею войны против Украины европейские государства до сих пор покупают в России нефть и газ. Цифру доходов РФ от Евросоюза, которые страна-агрессор имеет благодаря таким "экономическим отношениям", назвал ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. По его словам, страны ЕС ежедневно платят Путину 1 миллиард евро за энергию, которую им поставляет Россия.

Каким образом Европа "финансирует российское вторжение"

Ранее эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли объяснил, как Европа финансирует зверства российской армии в Украине.

Он подчеркнул, что страны ЕС получают дешевые энергоресурсы из России. Отказавшись от них, они потеряют доходы, тарифы для населения вырастут, а любовь электората к политикам – упадет. Поэтому пока крылатые ракеты не летят на территорию Евросоюза, европейцы не готовы отказаться от сытого и теплого комфорта.

Напомним, ранее эксперт пояснил, что будет, когда мир "устанет" от войны в Украине. По словам экс-заместителя министра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-заместителя Луганской ВГА Георгия Туки, другие государства со временем устанут от ужасных кадров из Украины, так же, как в свое время устали от войны в Сирии.

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