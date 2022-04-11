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"Судьба тех людей неизвестна": Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине – Bellingcat

11 апреля 2022, 10:37

Российский диктатор "прочистил" ряды 5-й службы, члены которой занимались "украинским вопросом".

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Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине/ Reuters, YouTube

Президент РФ Владимир Путин провел "чистку" Федеральной службы безопасности (ФСБ) после провала вторжения в Украину.

В немилость к российскому диктатору попали не менее 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом". Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Популярная политика".

Грозев отметил, что экс-руководитель 5-й службы не выходит на связь уже две недели – всё это время он даже не берет трубку.

"Интересно, что происходит с людьми, которые были в подчинении Беседы (руководитель 5-го управления ФСБ РФ Сергей Беседа – ред.). Он же там не один был – там было, как вам говорил, 150 офицеров ФСБ, которые занимались украинским вопросом", – говорит журналист-расследователь.

По его словам, большая часть этих людей уже точно не работает в ФСБ, а возможно многих и арестовали.

"Могу сказать, что значительная их часть если не арестована, то точно уже не работает в ФСБ. Чистка точно прошла. Через несколько дней, надеюсь, Bellingcat сможет опубликовать что-то более конкретное о судьбе этих людей", – отметил Грозев.

Путин ищет виновных

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Путин уже ищет виновных в провале российского вторжения в Украину. По его словам, этим и объясняется отправка руководителя 5-го управления ФСБ РФ Сергея Беседы в следственный изолятор.

Также ранее Христо Грозев отметил, что Путин вряд ли отдаст приказ о применение ядерного оружия против Украины. Он не уверен, что решение будет реализовано, ведь многие офицеры РФ не поддерживают политику Кремля. Помимо этого, по мнению Грозева, российский диктатор шантажировал ядерным ударом, чтобы втянуть в войну НАТО и свое поражение объяснить именно вмешательством Альянса.

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