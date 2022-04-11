"Услышим много страшных новостей": эксперт объяснил, что будет, когда мир устанет от войны в Украине

Эксперт пояснил, что будет, когда мир "устанет" от войны в Украине/ Reuters

Буча стала лишь первым населенным пунктом, в котором выявили факты жестоких преступлений российских оккупантов в отношении мирного населения – изнасилования, пытки, убийства и тому подобное. Однако украинцев ждет еще много страшных новостей из других населенных пунктов, которые были под оккупацией врага.

События, которые произошли в Буче, шокировали не только Украину, но и США, Европу и ряд других государств. Об этом не стало известно во всем мире, однако во многих странах на эти события отреагировали. Об этом сказал во время чата на Главреде экс-заместитель главы министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВЦА Георгий Тука.

"Например, мы начинаем слышать сообщения из освобожденного Гостомеля, где в одном из гаражей были найдены тела 11 гражданских. И, как рассказали местные жители, это были последствия тренировки российских снайперов. Убежден, что таких находок будет еще очень много по всей территории нашей страны, где прокатилось российское чертово гнездо", – отмечает Тука.

По его словам, скорее всего мир со временем устанет от ужасных кадров из Украины, так же, как в свое время устал от войны в Сирии. Поэтому, пока внимание других государств приковано к войне России против Украины, нашей стране нужно пользоваться этим и привлекать помощь нашим Вооруженным силам для победы над российским агрессором.

"Мир действительно скоро привыкнет к жертвам и трагедии в Украине так же, как в свое время он привык к трагедии в Алеппо. Это неизбежно. Если переходить к прагматизму и цинизму, то надо уже сейчас как можно эффективнее использовать шоковое состояние европейцев, американцев и других наших зарубежных партнеров, чтобы добиваться наиболее эффективных действий по помощи нашим ВСУ", – отмечает Тука.

Напомним, ранее Георгий Тука заявил, что Россия может исчезнуть с карты мира как единое государство в том виде, в котором она существует сейчас. "Звоночки", указывающие на возможный распад РФ, встречались еще в начале 1990-х годов. Однако тогда Россия смогла этого избежать.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина должна одержать победу в войне с Россией, в том числе и в боях на Донбассе. После этого Киев сможет получить более весомую переговорную позицию и диктовать определенные условия. Тогда возможна встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.

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