Большинство иностранных деталей ракеты, которой РФ атаковала Киев, из США - Зеленский

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Большинство деталей ракеты КНДР, которая ударила по Киеву - сделана в США / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

Ракета, которая 24 апреля унесла жизни 12 человек в Киеве, состояла как минимум из 116 деталей, большая часть из них была произведена в США. Спасательные работы на месте одного из российских ударов завершились только сегодня. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что в результате атаки в Киеве российским силам, к сожалению, удалось унести жизни 12 украинцев, еще около 90 человек получили ранения.

Сейчас более 30 пострадавших остаются в больницах, среди них есть пациенты с тяжелыми травмами и ампутациями.

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"Продолжается выяснение всех деталей относительно ракеты. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи. Недостаточность давления на Россию дает им возможность завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в условиях современного мира любой вооруженный конфликт может быстро привлечь много сторон, и государство, которое подвергается агрессии, вынуждено обороняться не только от одного врага, а от целого объединения союзников агрессора. Именно поэтому оборона также должна быть общим делом.

По его словам, Украина благодарна всем, кто помогает защищать жизни наших граждан, поставляя системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.

Президент отметил, что Украина ценит усилия тех, кто поддерживает санкционное давление на Россию и ее союзников. Он подчеркнул, что Россия должна немедленно и без всяких условий согласиться на полное прекращение боевых действий.

"Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение Президента Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает. Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств - это первый приоритет", - резюмировал он.

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