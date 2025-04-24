"Дверей уже нет, и ребенка передо мной нет": киевляне рассказали о страшной ночи 24 апреля

Жители города тревогу не слышали, а проснулись уже от первого взрыва.

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Киевляне рассказали о ночной атаке РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Киевляне не слышали тревогу и проснулись уже от взрыва

В одном из районов снесло полдома

В ночь на 24 апреля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по столице Украины. В результате атаки в Киеве есть жертвы, десятки людей пострадали. Жители города рассказали о том, как пережили эту страшную ночь.

По словам киевлян, тревогу они не слышали, а проснулись уже от первого взрыва.

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"Проснулись от взрыва, тревогу не слышали, привыкли", - говорит одна из жительниц.

Вместе с ребенком она вышла в коридор, и после взрывов потух свет.

"Мы оказались на пятачке возле входных дверей. Но я понимаю, что дверей уже нет. И ребенка передо мной нет. Я думала, что у нас обвалилось все и мой ребенок уже внизу (…) Это была точно ракета, взрыв был баллистический (…) Потом буквально через пять минут был Шахед", - рассказала женщина.

После этого она отвела ребенка в укрытие, а сама вернулась домой, чтобы забрать кота. По ее словам, со второго этажа мужчина кричал, что не мог выйти. Спасатели помогли ему выйти.

Смотрите видео - Жительница Киева рассказала о ночных взрывах в столице:

Еще одна жительница города рассказала, что во время атаки спала, тревогу не слышала. Она находилась в дальней комнате и разбудил ее младший брат. Как только он постучал в двери, раздался взрыв. Из-за взрывной волны его завалило мебелью. Когда его удалось достать, семья отправилась в укрытие и просидела там до пяти часов утра.

"Все выходят, дым, пыль, ничего не видно", - сказала девушка.

Когда знакомые стали приходить в укрытие, она узнала, что из-за удара снесло половину дома.

Смотрите видео - Киевлянка рассказала о страшной ночи 24 апреля:

Тем временем известные украинские фотограф Влада и Константин Либеровы рассказали, что в результате вражеской атаки пострадала беременная женщина.

"Во время работы ГосЧС дважды атаковали шахеды по тому же району. В момент, когда работники ГосЧС вместе с гражданскими доставали из-под завалов молодую девушку. "Солнышко, мы тебя по-любому получим, мы здесь" – так успокаивал ее один из спасателей под громкий гул пролетающего шахеда", - рассказали фотографы в Instagram.

Смотрите видео - Так выглядит дом в Киеве после российской атаки:

По последним данным, которые сообщил мэр Кличко, в больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, из которых - 5 детей. Всего в результате ночной атаки пострадали 70 человек.

"Относительно погибших – окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе", - написал он в Telegram.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину в ночь на 24 апреля 2025 - что известно

Как писал Главред, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Харькову.

По данным ГосЧС, в результате атаки РФ в Киеве погибли 9 человек, 63 - пострадали, 42 человека госпитализировали в больницу, среди них 6 детей. По состоянию на утро в пяти районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты ударили по производственному предприятию города.

"В Харькове было попадание 7 крылатых ракет. Кроме этого было попадание и 12 "Шахедов", - отметил он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате массированного удара РФ по Украине возникло около 40 очагов возгорания в 9 регионах страны.

Под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье.

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