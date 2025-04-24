Взрывы гремели в 8 областях Украины: подробности массированного удара РФ

Больше всего пострадал Киев: спасатели работали в столице на 13 локациях.

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РФ массированно ударила по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Возникло около 40 очагов возгорания в 9 регионах страны

Под массированным ударом России были Киев и 8 областей

Больше всего пострадал Киев: спасатели работают на 13 локациях

В результате массированного удара РФ по Украине возникло около 40 очагов возгорания в 9 регионах страны, которые ликвидировали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Под массированным комбинированным ударом России были Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье, написал он в Telegram.

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По данным главы МВД, больше всего пострадал Киев: спасатели работали в столице на 13 локациях.

"Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще идет разбор завалов разрушенного дома. Вовлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже получили всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", - отметил глава МВД.

/ Инфографика: Главред

Подробности ликвидации последствий удара РФ

Он уточнил, что полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей. Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

"На каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции. Важно помочь пострадавшим пережить острую фазу и в нужный момент выявить психологическую травму, требующую дальнейшего лечения", - уточнил министр внутренних дел.

Смотрите видео - последствия удара РФ:

/ Скриншот

По его словам, ликвидационные работы велись под угрозой повторного обстрела. В Житомирской области враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, прибывшему на тушение пожара, в результате пострадал 39-летний спасатель.

"Удары по гражданским, по экстренным службам при спасении людей – это стиль России. Мы переживали это неоднократно. Именно поэтому Украина настаивает на полном и немедленном прекращении огня, потому что это, прежде всего, прекращение убийств наших людей", - добавил Клименко.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в результате ночной атаки РФ в Киеве 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Украину крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Также с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ нанесла массированный удар по Киеву и Харькову. В нескольких районах зафиксировано падение обломков, пожары в жилых домах, гаражах и авто.

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Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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