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В Киеве и Харькове гремят мощные взрывы - летит баллистика и крылатые ракеты

Руслана Заклинская
24 апреля 2025, 01:16обновлено 24 апреля, 01:54
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Города атакуют российские ударные дроны "Шахед", крылатые и баллистические ракеты.
В Киеве и Харькове гремят мощные взрывы - летит баллистика и крылатые ракеты
В Киеве и Харькове раздаются мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: Командование ПС, 126 отдельная бригада территориальной обороны, Главред

В ночь на 24 апреля Киев снова оказался под воздушной атакой со стороны России. В разных районах столицы была слышна серия мощных взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко.

Ткаченко подтвердил, что защитники неба сбивают вражеские цели над столицей.

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Кроме этого, Воздушные силы сообщили, что в направлении Киева приближается баллистическая ракета и крылатые ракеты, которые россияне выпустили из Черного моря.

"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул Ткаченко.

Около 1:16 начальник Киевской ОГА сообщил, что падение обломков также зафиксировали в Шевченковском, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районе столицы.

"Вызов медиков в Голосеевский, Соломенский и Святошинский и Шевченковский районы. Вражеская атака на столицу продолжается", - рассказал Кличко.

Вскоре Ткаченко уточнил, что в Святошинском районе загорелся жилой дом. Кроме этого, в результате падения обломков в районе загорелись авто. Также горят авто в Голосеевском районе Киева, а в Шевченковском - зафиксировано возгорание нежилых помещений.

Обновлено 1:35: По словам Кличко, в Голосеевском районе зафиксировано падение вероятно обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи, а на другой локации - автомобили.

В Шевченковском районе есть попадание обломков в нежилое здание. В Святошинском районе, по предварительной информации, загорелся дом. Во дворе другого дома горят авто. Кроме этого, в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей.

"Все службы направляются на места вызовов. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр столицы.

Обновлено 1:43: Кличко сообщил, что в Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка. В Шевченковском и Святошинском районах вспыхнули пожары в нежилых помещениях.

Обновлено 1:44: "В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте", - мэр Киева.

Обновлено 1:47: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что столица Украины находится под комбинированной воздушной атакой со стороны российских войск. Киев подвергается массированным обстрелам, в частности с использованием баллистических ракет, которые запускаются с разных направлений. Кроме того, сохраняется активность вражеских беспилотников как в воздушном пространстве Киева, так и в его окрестностях.

"Зафиксированы и новые пуски ракет стратегической авиацией врага. Продолжается боевая работа расчетов ПВО. И угроза от россиян будет сохраняться в течение ближайших часов", - отметил он.

По словам Ткаченко, угроза с воздуха будет оставаться актуальной в течение следующих часов. Сейчас уже зафиксированы многочисленные поражения в разных районах города:

  • В Голосеевском районе в результате вражеской атаки возникло два пожара.
  • В Шевченковском районе - четыре пожара.
  • В Святошинском районе - по меньшей мере три очага возгорания.

По предварительным данным, повреждены гаражи, жилые дома, автомобили. Известно о пяти пострадавших, среди которых есть ребенок. Попадания зафиксированы по гражданской инфраструктуре.

"Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе. Относитесь к угрозам максимально ответственно. На местах работают все службы. Воины, медики, спасатели - все знают свою работу. Не впервые такое. Но должны беречь себя и близких! Находитесь в укрытиях", - добавил Ткаченко.

Обновлено 1:52: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе медики госпитализировали еще одного пострадавшего. В Подольском районе, по его словам, в результате падения обломков загорелась нежилая застройка, есть разрушения.

Удар по Харькову

Под вражеским ударом оказался также Харьков.

"Харьков атакован ракетами. В городе взрывы. Возможны еще удары - будьте осторожны", - написал мэр города Игорь Терехов.

Около 1:29 россияне снова атаковали Харьков.

"Повторные ракетные удары по Харькову", - заявил Терехов.

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отреагировали на массированную атаку РФ по Украине.

"Россия атакует Киев, Харьков и другие города ракетами и дронами прямо сейчас. Путин демонстрирует только желание убивать. Огонь должен быть прекращен. Удары по гражданским должны прекратиться", - заявил Ермак.

Коваленко призвал граждан оставаться в укрытиях.

"Россия напоминает всем, "как сильно хочет мира" прямо сейчас с воздуха", - написал он.

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