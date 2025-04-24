В Киеве и Харькове гремят мощные взрывы - летит баллистика и крылатые ракеты

В ночь на 24 апреля Киев снова оказался под воздушной атакой со стороны России. В разных районах столицы была слышна серия мощных взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко.
Ткаченко подтвердил, что защитники неба сбивают вражеские цели над столицей.
Кроме этого, Воздушные силы сообщили, что в направлении Киева приближается баллистическая ракета и крылатые ракеты, которые россияне выпустили из Черного моря.
"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул Ткаченко.
Около 1:16 начальник Киевской ОГА сообщил, что падение обломков также зафиксировали в Шевченковском, Святошинском и еще по одному адресу в Голосеевском районе столицы.
"Вызов медиков в Голосеевский, Соломенский и Святошинский и Шевченковский районы. Вражеская атака на столицу продолжается", - рассказал Кличко.
Вскоре Ткаченко уточнил, что в Святошинском районе загорелся жилой дом. Кроме этого, в результате падения обломков в районе загорелись авто. Также горят авто в Голосеевском районе Киева, а в Шевченковском - зафиксировано возгорание нежилых помещений.
Обновлено 1:35: По словам Кличко, в Голосеевском районе зафиксировано падение вероятно обломков БПЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи, а на другой локации - автомобили.
В Шевченковском районе есть попадание обломков в нежилое здание. В Святошинском районе, по предварительной информации, загорелся дом. Во дворе другого дома горят авто. Кроме этого, в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей.
"Все службы направляются на места вызовов. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр столицы.
Обновлено 1:43: Кличко сообщил, что в Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка. В Шевченковском и Святошинском районах вспыхнули пожары в нежилых помещениях.
Обновлено 1:44: "В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте", - мэр Киева.
Обновлено 1:47: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что столица Украины находится под комбинированной воздушной атакой со стороны российских войск. Киев подвергается массированным обстрелам, в частности с использованием баллистических ракет, которые запускаются с разных направлений. Кроме того, сохраняется активность вражеских беспилотников как в воздушном пространстве Киева, так и в его окрестностях.
"Зафиксированы и новые пуски ракет стратегической авиацией врага. Продолжается боевая работа расчетов ПВО. И угроза от россиян будет сохраняться в течение ближайших часов", - отметил он.
По словам Ткаченко, угроза с воздуха будет оставаться актуальной в течение следующих часов. Сейчас уже зафиксированы многочисленные поражения в разных районах города:
- В Голосеевском районе в результате вражеской атаки возникло два пожара.
- В Шевченковском районе - четыре пожара.
- В Святошинском районе - по меньшей мере три очага возгорания.
По предварительным данным, повреждены гаражи, жилые дома, автомобили. Известно о пяти пострадавших, среди которых есть ребенок. Попадания зафиксированы по гражданской инфраструктуре.
"Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе. Относитесь к угрозам максимально ответственно. На местах работают все службы. Воины, медики, спасатели - все знают свою работу. Не впервые такое. Но должны беречь себя и близких! Находитесь в укрытиях", - добавил Ткаченко.
Обновлено 1:52: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе медики госпитализировали еще одного пострадавшего. В Подольском районе, по его словам, в результате падения обломков загорелась нежилая застройка, есть разрушения.
Удар по Харькову
Под вражеским ударом оказался также Харьков.
"Харьков атакован ракетами. В городе взрывы. Возможны еще удары - будьте осторожны", - написал мэр города Игорь Терехов.
Около 1:29 россияне снова атаковали Харьков.
"Повторные ракетные удары по Харькову", - заявил Терехов.
Реакция Украины
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отреагировали на массированную атаку РФ по Украине.
"Россия атакует Киев, Харьков и другие города ракетами и дронами прямо сейчас. Путин демонстрирует только желание убивать. Огонь должен быть прекращен. Удары по гражданским должны прекратиться", - заявил Ермак.
Коваленко призвал граждан оставаться в укрытиях.
"Россия напоминает всем, "как сильно хочет мира" прямо сейчас с воздуха", - написал он.
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