Россияне ударили по жилой застройке: появились первые последствия атаки на Одессу

В результате российского удара по Одессе многие квартиры повреждены.

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Россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: Труханов

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Враг атаковал Одессу "Шахедами"

В результате атаки возник пожар и повреждены квартиры

Поздно вечером, 21 апреля, российские оккупанты запустили по Одессе большое количество ударных дронов типа "Shahed". В городе прогремели мощные взрывы, враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram.

Он уточнил, что на месте пожар, работают оперативные и коммунальные службы. В результате атаки российских дронов многие квартиры повреждены.

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"Жители оправляются от шока. Информация о пострадавших уточняется", - написал Труханов.

Он добавил, что утром развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе еВідновлення.

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко отреагировал на вражеский удар по Одессе.

Коваленко написал, что Путин в очередной раз демонстрирует, что только он хочет войны.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в результате российского массированного удара по Одессе, предварительно, пострадало три человека.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Как писал Главред, ночью в понедельник, 21 апреля, в Одессе были слышны взрывы. Перед тем фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города. Мониторинговые каналы предупреждали, что к Одессе с моря подлетают 26 ударных дронов. Труханов призвал жителей города находиться в безопасных местах.

Напомним, в ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое "пасхальное перемирие" и устроила комбинированную ракетно-дронную атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов.

Утром 18 апреля российская армия нанесла по Харькову ракетный удар, применив три баллистические ракеты типа Искандер-М. Десятки людей пострадали, "прилеты" зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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