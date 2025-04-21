На город летят десятки 'Шахедов': Одесса под ударами российских дронов

Россияне в очередной раз запустили ударные дроны.

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Одесса под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

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РФ атакует Одессу ударными дронами

В городе прогремели взрывы

Ночью в понедельник, 21 апреля, в Одессе были слышны взрывы. Перед тем фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города. Об этом сообщает Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Мэр Одессы призвал жителей города находиться в безопасных местах.

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"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака вражеских БпЛА", - написал Труханов.

Воздушные силы ВСУ в 22:00 предупреждали о фиксации движения группы беспилотников противника из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Как сообщается в Telegram-канале Николаевский Ванек, к Одессе с моря подлетают 26 ударных дронов. Он предупредил горожан, что будет громко.

Сейчас детали атаки на Одессу и ее последствия неизвестны. Местные власти призывают сохранять спокойствие и ожидать официальной информации.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое "пасхальное перемирие" и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов.

Утром 14 апреля в Харькове прогремел взрыв - над городом был зафиксирован вражеский БПЛА. Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

Недавно Путин признал, что армия страны-агрессора РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, удары по гражданским объектам наносят, если их якобы используют военные. В частности, он цинично заявил, что в Сумах якобы происходило награждение украинских военных, которые "совершали преступления в Курской области".

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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