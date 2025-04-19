"Я против такой России": пленный оккупант разрыдался из-за ударов РФ по мирным городам

27-летний Алексей Ветров сам решил сдаться в плен и пошел в сторону украинских военных.

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Русский пленный разрыдался из-за российских ударов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Что известно:

Российский оккупант сам решил сдаться в плен ВСУ

Алексей Ветров разрыдался, глядя на последствия ударов РФ по мирным людям

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта и показали ему видео с кадрами последствий вражеских атак на мирные украинские города. Реакция пленного очень удивила. Видео уже разлетелось в Сети.

27-летний Ветров Алексей Викторович прибыл на фронт добровольно еще 5 октября 2024 года. Он рассказывает, что поехал зарабатывать деньги, так как якобы вынуждали жизненные обстоятельства.

видео дня

"Из-за денег пришел. Дочка умерла, крышу снесло. Пытался жизнь самоубийством закончить. Мама меня уговаривала, говорила "не иди сюда", но я пошел", - говорит он.

Оккупант рассказывает о том, что после прилета по блиндажу его напарник ушел в укрытие, а сам Алексей решил идти в сторону украинских защитников и сдавать в плен.

Украинские защитники решили показать пленному видео с последствия вражеских ударов. Среди них были кадры из центра Сум, куда россияне ударили баллистическими ракетами и убили более 30-ти человек.

Реакция Ветрова удивила, он буквально начал заливаться слезами от увиденного и утверждать, что ранее якобы не знал о подобном.

"Нам такие кадры не показывают, я такие кадры даже не видел ... По гражданским бьют? [Нецензурно] твари ... Я против такой России. Я хочу остаться в Украине", - сказал пленный Ветров.

Смотрите видео с российским пленным:

Русский пленный разрыдался из-за российских ударов / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по центру Сум - главное

Как сообщал Главред, 13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибло 34 человека, еще 117 - получили ранения, среди которых и 4-летняя девочка. Одна ракета попала в здание университета, другая - в центр города.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что атака была направлена непосредственно по жилым районам. Среди погибших есть ребенок и известная украинская артистка Елена Когут.

Кроме этого, российский ракетный удар по центру Сум унес жизни водителя троллейбуса Николая Леона и большинства пассажиров. КП СГС "Электроавтотранс" сообщило, что ракетный удар не оставил шансов на спасение людям.

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