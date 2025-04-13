'Девочка 2025 года рождения ранена': Зеленский сделал заявление об ударе по Сумам

Президент призвал к более решительным действиям международного сообщества.

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Зеленский сделал заявление о ракетном ударе РФ по Сумам / Коллаж: Главред, фото: Офис Генпрокурора Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

В Сумах погибли 34 человека, ранены еще 117

Удар был нанесен двумя баллистическими ракетами - одна попала в университет, другая разорвалась в густонаселенной части города

Только давлением и решительными действиями можно заставить Россию прекратить огонь

В Вербное воскресенье, 13 апреля, в результате российской ракетной атаки по Сумам погибли 34 человека. Среди пострадавших есть девочка 2025 года рождения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения. Врачи, все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь, чтобы как можно больше спасти", - отметил он.

видео дня

Президент уточнил, что враг нанес два удара баллистическими ракетами. Первая ракета попала в здание одного из университетов, вторая - разорвалась фактически над улицей, в густонаселенной части города.

"Удар пришелся прямо по центру города. В Вербное воскресенье. Только абсолютно отбитая сволочь может делать такое", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что многие мировые лидеры выразили соболезнования и осудили удар РФ. Среди них - руководители Франции, Германии, Великобритании, стран Балтии, Польши, Финляндии, Молдовы, Нидерландов, Швеции, Хорватии, Болгарии, стран Балтии и другие.

"Я уверен - будет поддержка и других многих лидеров. Я хотел бы поблагодарить каждого и каждую, кто помнит, что войны заканчиваются, когда о преступлениях войны не забывают и когда на агрессора давят достаточно - именно этого сейчас нет", - подчеркнул он.

Отдельно Зеленский напомнил, что ровно месяц назад Россия отвергла предложение США о полном прекращении огня. С тех пор враг продолжает атаковать мирные украинские города.

"Они не боятся. И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь - под сотню ударных дронов, большинство из которых - "шахеды", и именно против обычных украинских городов. Продолжаются и российские штурмы на фронте: они не перестают атаковать и не перестают распространять ненависть в своей государственной пропаганде. Только давлением, только решительными действиями это можно изменить. Каждая российская баллистика, каждая крылатая ракета, все российские "шахеды", все управляемые бомбы бьют не только по нашим людям, по нашим общинам, но и по дипломатии, по политике каждого, кто действительно пытается все это завершить", - добавил президент.

Зеленский выразил благодарность всем партнерам, которые помогают Украине и вспомнил о новых пакетах поддержки после заседания в формате "Рамштайн".

"Украина обязательно выстоит. Мы обязательно дадим для нашего государства, для наших людей надежные гарантии безопасности. И обязательно помним: только вместе мы достаточно сильны, чтобы достичь своих целей. Я благодарю всех, кто сегодня с Сумами, спасибо всем, кто поддерживает друг друга и кто делает все для защиты и укрепления Украины, украинцев", - резюмировал президент.

Удар РФ по Сумам - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по самому центру Сум. Погибли десятки погибших гражданских, среди них и дети.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что обстрел был умышленно осуществлен именно в Вербное воскресенье. Так, россияне пытались вызвать максимальные жертвы среди мирного населения.

Количество погибших в результате ракетного удара РФ по центру Сум возросло до 34 человек, среди них - двое детей. Пострадали 117 человек, из них 15 - дети, сообщила ГСЧС. В Генштабе ВСУ заявили, что Россия получит жесткое и неотвратимое возмездие.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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