Войска РФ ударили по Сумам: прогремели взрывы, много погибших, подробности

Российские войска нанесли ракетные удары по Сумам, местные власти заявили, что погибли люди, есть разрушения зданий.

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Удар по Сумам / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Сумская ОВА

Российские оккупанты нанесли удары ракетами по городу Сумы. Прогремели взрывы. Местные власти заявили, что в результате вражеской атаки много погибших.

Россияне нанесли удары по Сумам

В Воздушных силах утром, 13 апреля, заявили о скоростной цели на Сумщине. Также было сообщение о пуске корректируемых авиабомб в направлении Донецкой и Сумской областей.

Позже, по информации Суспільне Суми, в городе прогремело два взрыва.

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Информацию об ударах подтвердили в СНБО.

"Россияне опять ударили по Сумам", - сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Враг ударил по городу Вербное воскресенье

"В Вербное воскресенье российские оккупанты ударили ракетами по мирным жителям Сум, специально, чтобы было много жертв.

И это после визита Виткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибли многие дети, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Виткоффом.

Всю так называемую дипломатию и рэкет россия строит вокруг ударов по гражданским", - добавил чиновник.

Журналисты сообщают, что ранен ребенок

В результате вражеской атаки ранен ребенок.

"В результате взрывов в Сумах ранен ребенок, сообщают журналисты Суспільне. Также известно о повреждениях зданий. Ждем официальную информацию от ОВА", - рассказали журналисты.

Враг ударил по Сумам ракетами

Оккупанты ударили по Сумам ракетами.

"Сегодня в результате удара ракеты много погибших…Враг снова ударил по мирному населению", - сообщил исполняющий обязанности Сумского градоначальника Артем Кобзарь.

Враг ударил двумя ракетами, подробности от Сумской ОВА

Оккупанты нанесли удары двумя баллистическими ракетами в то время, когда на улице находились много людей, сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"Враг ударил двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Сейчас проводятся ликвидационные аварийные работы, оказывается помощь раненым. В то время находилось много людей на улице. Враг рассчитывал нанести максимальный урон людям. Все службы работают на месте событий".

Последствия удара оккупантов по Сумам - фото и видео:

Сумы / Скриншот Главред

Наступление России в Сумской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский ранее заявил, что российское наступление в Сумской и Харьковской областях фактически началось. Оккупанты будут пытаться захватить украинские территории, разгромить Силы обороны, а также продвинуться вглубь.

Оккупанты хотят создать окружение или полуокружение Сум, говорится в материале BBC со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ. Для Харькова прямой угрозы нет.

Критических изменений ситуации в Сумской и Харьковской областях нет, сказал представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий. Враг активизировался и на других направлениях, однако поводов для паники нет.

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