Наступление уже началось: РФ хочет окружить крупный областной центр

Украинское командование перебрасывает дополнительные резервы на "горячее" направление, чтобы сдержать противника.

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Россияне проводят наступательные действия / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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РФ хочет создать окружение или полуокружение Сум

ВСУ перебрасывают резервы на Сумщину, чтобы сдержать врага

У россиян хватит сил только на ограниченное продвижение вглубь Сумской области

Российские оккупанты активизировались в Сумской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявили о начале нового российского наступления в этих регионах. Для Харькова непосредственной угрозы нет, а вот Сумы могут оказаться под ударом. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в Генштабе.

Журналисты напоминают, что с конца февраля армия Путина, развивая наступление на Курщине, смогли перейти линию государственной границы и завязать бои в селах Сумской области. Сейчас боевые действия ведутся в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Максимальная глубина вклинивания российской армии по фронту составляет до 7 км, а ширина - 25 км.

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По информации BBC, командование ВСУ перебрасывает дополнительные резервы на это направление, чтобы сдержать врага.

В материале говорится, что главный замысел Кремля - создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру.

"Одна из целей - это создать окружение или полуокружение Сум", - заявил собеседник.

Чтобы сорвать вражеские планы, ВСУ все еще удерживают остатки плацдарма на Курщине в районе сел Олешня и Горналь. Кроме того, украинские защитники начали 18 марта ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей.

В то же время обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец считает, что имеющихся у России сил в Курской области хватит разве что на ограниченное продвижение вглубь Сумской области - до 10 км - и шириной не более 30 км по фронту для создания буферной зоны.

"Однако его способность прорвать подготовленную оборону Вооруженных сил Украины (даже первый ее рубеж) на этом направлении в оперативно-тактической глубине, а тем более продвинуться до города Сумы, лично для меня вызывает на данный момент достаточно скептическую оценку", - отмечает эксперт.

Что касается российского наступления на Харьковщине, то речь не идет об угрозе непосредственно областному центру, говорится в материале BBC.

Наступление российских оккупантов - новости по теме

Оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По словам главкома ВСУ, наблюдается увеличение почти вдвое количества наступательных действий россиян на всех основных направлениях.

Позже глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российские оккупационные войска активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей. Однако о наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить.

Недавно Главред со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия писал, что в Украине нет поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков". Ситуация на северном участке фронта не изменилась.

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