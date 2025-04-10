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"Вышли с поднятыми руками": россияне расстреляли четырех украинских военных

Юрий Берендий
10 апреля 2025, 21:26
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СМИ опубликовали кадры расстрела украинских военнослужащих на Запорожском направлении и разоблачили Россию на масштабных манипуляциях.
'Вышли с поднятыми руками': россияне расстреляли четырех украинских военных
Россияне расстреляли четырех украинских военнопленных в Запорожье / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Военные РФ расстреляли 4-х украинских военных
  • В МИД сделали жесткое заявление из-за военного преступления РФ
  • Омбудсмен по правам человека отметил нарушение Россией Женевской конвенции

13 марта российские военные казнили четырех украинских военнослужащих, которые во время боев за Пятихатки в Запорожье сдались в плен. Об этом 10 апреля сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается, в Интернете появилось видео, на котором видно, как российские солдаты в форме открывают огонь в спину безоружным украинцам. Один из выстрелов был настолько мощным, что одному из бойцов оторвало голову.

видео дня

По информации AP, расстрел попал в объективы как украинского дрона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, так и российского. В то же время на видео с БПЛА РФ кадры обрываются в момент, когда пленные украинцы кладутся на землю лицом вниз.

"Один из украинцев с поднятыми руками и, казалось, без оружия, выходил из разбитого дома. Когда солдат РФ нацелил на него ружье, мужчина опустился рядом со своими товарищами на землю. То, что происходит дальше, вырезали из российского видео. Один военный РФ подходит к пленным, одной рукой поднимает ружье и начинает стрелять. Другой солдат тоже стреляет", - говорится в сообщении.

Смотрите видео по ссылке.

Правоохранительные органы уже открыли уголовное производство по факту расстрела украинских военнопленных, сообщили в Associated Press.

Реакция украинского МИДа

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий также прокомментировал это событие, отметив, что подобные казни со стороны российских военных стали регулярными, однако каждый такой случай поражает особой жестокостью.

"Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия - это сборище дегенератов. Им не хватает элементарной дисциплины, поскольку дисциплинированные армии не казнят военнопленных - это противоречит военной логике", - написал он в заметке в соцсети X.

Он подчеркнул, что это - военное преступление, которое должно быть тщательно расследовано, в том числе Международным уголовным судом, а все причастные должны понести справедливое наказание.

Тихий поблагодарил Associated Press за качественное журналистское расследование, которое разоблачает попытки россиян манипулировать видеодоказательствами, чтобы скрыть свои преступления. По его словам, мир не должен допустить, чтобы виновные избежали ответственности.

Реакция омбудсмена по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по предварительным данным, 13 марта вблизи села Пятихатки российские военные расстреляли украинских защитников.

Он подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и положений Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

"Как Омбудсмен Украины отправил письма в МККК и ООН. Эти организации должны зафиксировать преступление. Акцентирую, что такие расстрелы - это не единичный случай, а системная политика РФ, которая поощряется на самом высоком уровне! Поэтому необходимо не просто задокументировать такие случаи, а тщательно их расследовать и привлечь преступников к ответственности, - написал он в Telegram.

Военные преступления РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 марта Россия вновь продемонстрировала жестокое обращение с украинскими военнопленными. В соцсетях появилось очередное видео вероятной казни безоружных украинских бойцов, которые сдались в плен. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Еще раньше, 23 января, российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских военных. Один из нападавших снимал этот зверский акт на камеру своего телефона. Об этом преступлении сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко.

На фоне этой трагедии бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сделал циничное заявление, насмехаясь над пленными, которые перед смертью умоляли о пощаде.

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Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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