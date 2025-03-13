Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

Кратко:
- Россияне, вероятно, убили украинских военнопленных
- Соответствующее видео появилось в сети
- Оккупанты должны нести строгую ответственность за такие действия
Россияне продолжают убивать украинских военнопленных. В частности, в соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, на обнародованном видео видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных.
"Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ. Выполняя миссию Омбудсмена Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано", - написал Лубинец.
Он также добавил, что те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность.
Казнь украинских военнопленных - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.
13 января украинские военные захватили в плен на Курщине российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры.
Кроме того, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.
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Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.
В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.
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