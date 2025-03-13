Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

Мария Николишин
13 марта 2025, 09:48
380
Это циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ.
Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец
Россияне казнили украинских военных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россияне, вероятно, убили украинских военнопленных
  • Соответствующее видео появилось в сети
  • Оккупанты должны нести строгую ответственность за такие действия

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных. В частности, в соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, на обнародованном видео видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных.

видео дня

"Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ. Выполняя миссию Омбудсмена Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано", - написал Лубинец.

Он также добавил, что те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность.

Казнь украинских военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.

13 января украинские военные захватили в плен на Курщине российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры.

Кроме того, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военнопленные новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия терпит неудачи по всему фронту, кроме одного направления - Forbes

Россия терпит неудачи по всему фронту, кроме одного направления - Forbes

10:53Фронт
Взрывы гремели в шести областях РФ: дроны атаковали важные объекты россиян

Взрывы гремели в шести областях РФ: дроны атаковали важные объекты россиян

10:42Мир
Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

09:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

Последние новости

11:06

Искренняя забота о других: 3 знака зодиака, известные своей щедростью

10:59

Когда и как правильно обрезать виноград весной: все тонкости процесса

10:53

Россия терпит неудачи по всему фронту, кроме одного направления - Forbes

10:52

Дуда обратился к Трампу по поводу "ядерки": чего хочет польский президент

10:42

Взрывы гремели в шести областях РФ: дроны атаковали важные объекты россиян

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
10:41

Вернется ли Трамп к поддержке Украины: Жданов назвал главный нюансВидео

10:23

"Валерия поймали": Меладзе попал в неприятности в Москве

09:48

Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

09:41

У Украины закончились дальнобойные баллистические ракеты ATACMS – АР

Реклама
09:40

РФ изложила США требования по Украине: в Reuters узнали, чего хочет Кремль

09:32

Предательница Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца - первые детали

09:25

Урожаю позавидуют соседи: как обрезать яблоню весной

09:06

Что будет после Джиды: перемирие, нефтяные санкции или новая игра Китая?мнение

09:01

Россияне пытаются вытеснить ВСУ с Курщины: детали от ГПСУ

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

"Кем она является": Ярославский высказался о мужчинах Мартыновской

08:20

Лондон и Париж готовят гарантии для Украины, которые устроят Трампа - Bloomberg

08:17

Прекращение огня на фронте: РФ может поставить "невозможные условия" для Украины

06:54

Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

06:10

Что стало проблемой для Одессы из-за удара РФмнение

Реклама
05:56

Гороскоп на завтра 14 марта: Ракам - счастливые моменты, Козерогам - приятная встреча

05:45

Украину атаковала почти 8-балльная магнитная буря: "трусит" больше 10 дней

05:30

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бутылку в комнате за 5 секунд

05:00

30-дневное прекращение огня: эксперт раскрыл, при каких условиях РФ пойдет на уступки

04:31

Россия "помогла" Украине в Саудовской Аравии: как Кремль сыграл против себя

04:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 9 секунд найти рыбу

03:30

Стоит ли верить в сны: священник дал интересный ответВидео

03:09

Урожай побьет все рекорды: сколько картофелин бросать в лунку при посадкеВидео

02:30

Иллюзия, которая обманывает всех: нужно найти рыбу за 9 секунд

02:05

Не будут горчить и останутся хрустящими: что посадить рядом с огурцами

02:03

Борис Барский остроумно припечатал предательницу Эвелину Бледанс

01:30

"Никто из нас не рассчитывал": Мишель Обама рассказала про сложности в браке

00:56

Мир в Украине невозможен до 2026 года: СМИ обнародовали важный документ Кремля

00:41

Через 15 дней будет новая встреча: Европа готовит Украине гарантии безопасности

00:06

Не от Варум: молчун Леонид Агутин показал секретную дочь

12 марта, среда
23:55

В Третьей штурмовой сделали громкое заявление о 30-дневном прекращении огня

23:45

Розы почернели после зимы: что делать, чтобы спасти цветы

23:34

"У Зеленского теперь есть козырь": Bild - о перемирии с РФ

23:02

"Мамка врывается": MamaRika увеличила губы и похвасталась "новым агрегатом"

23:00

Трамп поставил Путину ультиматум с конкретным сроком: что ждет Россию

Реклама
22:52

"От Молдовы": Потап хочет отправится на Евровидение и даже написал песню

22:52

США разморозили военную помощь: СМИ назвали оружие, которое снова получает Украина

22:32

Путин в военной форме появился якобы на Курщине и заговорил о "буферной зоне"Видео

22:08

Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

22:06

Обострение на Курщине и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

22:05

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

21:49

"Главное — сохранить жизни": Сырский сделал заявление по ситуации на Курщине

21:40

Звезда "Мастер Шеф" рассказала о ссорах с Эктором Хименеcом БравоВидео

21:32

"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

21:11

Проблемы затянутся на год: что нельзя делать 13 марта, приметы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять