Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

Это циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ.

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Россияне казнили украинских военных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Россияне, вероятно, убили украинских военнопленных

Соответствующее видео появилось в сети

Оккупанты должны нести строгую ответственность за такие действия

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных. В частности, в соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, на обнародованном видео видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных.

видео дня

"Мы в очередной раз видим циничное пренебрежение к международному гуманитарному праву со стороны армии РФ. Выполняя миссию Омбудсмена Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы военное преступление было зафиксировано", - написал Лубинец.

Он также добавил, что те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность.

Казнь украинских военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.

13 января украинские военные захватили в плен на Курщине российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры.

Кроме того, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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