Воины ВСУ уничтожили подразделение морпехов РФ из бригады, которая казнила пленных

Кратко:
- Украинские десантники на Курщине уничтожили подразделение российских морпехов из 155-й отдельной бригады
- Оккупанты из этого подразделения причастны к казням пленных украинских воинов
Буковинские десантники разгромили на Курщине подразделение российской 155 бригады морской пехоты. Эта бригада ранее отличилась особыми зверствами и казнями пленных украинских воинов.
Об этом сообщили, в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины, показав соответствующее видео с поля боя.
В ДШВ отметили, что уничтожение военных преступников, которые убивают безоружных украинских военных, является одним из ключевых приоритетов для каждого десантника.
"На Курщине десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских морпехов 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Охота на оккупантов, убивающих наших пленных, прошла успешно и будет продолжаться в дальнейшем. Буковинские десантники готовы отправить всех военных преступников из 155 бригады в ад", - говорится в сообщении.
Как видно из опубликованного видео, украинские бойцы вступили в бой с врагом в посадке.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, что ВСУ имеют успехи на важном направлении. Украинские военные не только стабилизировали ситуацию, но и перехватили тактическую инициативу.
Также сообщалось, что оккупанты планируют идти на Харьков - заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о ситуации в области. Россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.
Напомним, ВСУ сорвали планы РФ и ведут контрнаступление - в ЦПД рассказали о боях на Курщине. Украинские военные местами выдавливают россиян с позиций, рассказал Андрей Коваленко.
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