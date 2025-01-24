Под оккупантами 'горит земля': ВСУ имеют успехи на важном направлении - аналитик

Украинские военные не только стабилизировали ситуацию, но и перехватили тактическую инициативу.

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Большинство оккупантов после украинского удара было ликвидировано / Коллаж: Главред, фото: flickr, скриншот

Что сообщил Снегирев:

Силы обороны получили преимущество над врагом в Запорожской области

Украинские HIMARS уничтожили колонну российских оккупантов

Враг понес большие потери

Силы обороны Украины перехватили у армии страны-агрессора России тактическую инициативу на Запорожском направлении и теперь под врагом "серьезно горит земля".

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Запорожское направление для оккупантов играет важную роль для развертывания наступления, однако пока успехов противник не имеет.

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Наоборот - ВСУ стабилизировали линию фронта и получили значительное преимущество в использовании беспилотников и средств поражения. Это признают сами оккупанты в своих пабликах.

"Я нашел довольно интересное сообщение, когда оккупанты сообщают о том, что в районе Каменска ударами украинских HIMARS была накрыта тыловая колонна российских оккупантов. И потери только в этом эпизоде составляли до 100 человек, причем оккупанты отмечают, что санитарные потери, то есть раненых, было всего лишь 6-8 человек", - рассказал аналитик.

HIMARS / Инфографика: Главред

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России предприняла попытку оккупировать остров на реке Конка в Запорожской области, которая впадает в Каховское водохранилище, ранее являвшееся левым притоком Днепра. Однако ВСУ предотвратили это и ликвидировали оккупантов.

Накануне партизаны противодействовали планам наступления российских военных на Запорожском направлении, передав данные о расположении командного пункта и личный состав противника в области.

Ранее в Силах обороны Юга также сообщали, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях российские захватчики продолжают проводить активную воздушную и другую разведку с целью проведения новых штурмовых действий.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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