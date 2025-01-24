Под оккупантами 'горит земля': ВСУ имеют успехи на важном направлении - аналитик

Что сообщил Снегирев:
- Силы обороны получили преимущество над врагом в Запорожской области
- Украинские HIMARS уничтожили колонну российских оккупантов
- Враг понес большие потери
Силы обороны Украины перехватили у армии страны-агрессора России тактическую инициативу на Запорожском направлении и теперь под врагом "серьезно горит земля".
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Запорожское направление для оккупантов играет важную роль для развертывания наступления, однако пока успехов противник не имеет.
Наоборот - ВСУ стабилизировали линию фронта и получили значительное преимущество в использовании беспилотников и средств поражения. Это признают сами оккупанты в своих пабликах.
"Я нашел довольно интересное сообщение, когда оккупанты сообщают о том, что в районе Каменска ударами украинских HIMARS была накрыта тыловая колонна российских оккупантов. И потери только в этом эпизоде составляли до 100 человек, причем оккупанты отмечают, что санитарные потери, то есть раненых, было всего лишь 6-8 человек", - рассказал аналитик.
Ситуация на Запорожском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России предприняла попытку оккупировать остров на реке Конка в Запорожской области, которая впадает в Каховское водохранилище, ранее являвшееся левым притоком Днепра. Однако ВСУ предотвратили это и ликвидировали оккупантов.
Накануне партизаны противодействовали планам наступления российских военных на Запорожском направлении, передав данные о расположении командного пункта и личный состав противника в области.
Ранее в Силах обороны Юга также сообщали, что на Ореховском и Гуляйпольском направлениях российские захватчики продолжают проводить активную воздушную и другую разведку с целью проведения новых штурмовых действий.
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Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
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