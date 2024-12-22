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Оккупанты попытались оккупировать остров в Запорожской области: детали

Мария Николишин
22 декабря 2024, 14:51
1163
Оккупанты высадились на один из островов под покровом дождя и тумана.
Оккупанты попытались оккупировать остров в Запорожской области: детали
Оккупанты высадились на один из островов / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Россияне попытались оккупировать остров на реке Конка
  • Оккупантов ликвидировали украинские бойцы

Армия страны-агрессора России предприняла попытку оккупировать остров на реке Конка в Запорожской области, которая впадает в Каховское водохранилище, что ранее было левым притоком Днепра. Об этом сообщил военный с позывным "Осман", командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

Отмечается, что утром, 22 декабря, российские оккупанты под покровом дождя и тумана высадились на один из островов на р.Конка.

видео дня

Когда туман позволил летать FPV-дронам, оккупантов ликвидировали украинские бойцы.

"Сейчас (враг, - ред.) старательно утилизирует свой о/с, цели их задач нереальны, как и эвакуация, единственный шанс - плохая погода", - подчеркнул Бунятов.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в американском Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины и российские оккупанты достигли продвижения на разных участках к юго-западу от Покровска. Враг имеет дефицит военной техники и использует для штурмов гражданские автомобили.

Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты пытаются повторно оккупировать Херсон. Для этого враг делает постоянные попытки закрепиться на правом берегу Днепра.

Кроме того, известно, что россияне атаковали несколько укреплений украинских военных в Донецкой области, в результате чего они были разрушены.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

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