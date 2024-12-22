РФ нанесла коварный удар: в Киевской области загорелась крыша дома - что известно

Главное:
- Россия запустила дроны по Украине
- На Киевщине работало ПВО
- В жилом районе загорелась крыша многоэтажного дома из-за падения обломков
В ночь на 22 декабря Россия снова осуществила атаку на Украину.
Захватчики использовали ударные беспилотники, запущенные с разных направлений, из-за чего в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.
На Киевщине противовоздушная оборона успешно сбивала вражеские цели.
Однако в результате падения обломков одного из дронов в жилом районе загорелась крыша многоэтажного дома.
Как сообщил в Telegram начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, инцидент произошел в одном из населенных пунктов области. Возгорание произошло на крыше 25-этажного жилого дома.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Экстренные службы оперативно эвакуировали жильцов и ликвидировали последствия атаки. Пожар удалось полностью потушить.
Воздушные атаки РФ по Украине - что известно
Как писал Главред, РФ в ночь на 21 декабря запустила по Украине 113 дронов и одну ракету С-400. Последствия ударов страшные - оккупанты ударили двумя КАБами по онкоцентру в Херсоне. В то же время в Харькове был "прилет" в многоэтажку, а в Запорожье повреждена 9-этажка.
В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл угрозу удара "Орешником" и рассказал о неожиданном сценарии и цели РФ. Эксперт напомнил о том, что в какой-то период времени вылеты МиГ-31К были регулярными и постоянными.
Также стало известно, что Польша готова сбивать российские ракеты. Однако в Минобороны отметили, что это произойдет при одном важном условии.
Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
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