РФ нанесла коварный удар: в Киевской области загорелась крыша дома - что известно

Возгорание произошло на крыше 25-этажной жилой многоэтажки.

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На крышу дома на Киевщине упали обломки БпЛА / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

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Россия запустила дроны по Украине

На Киевщине работало ПВО

В жилом районе загорелась крыша многоэтажного дома из-за падения обломков

В ночь на 22 декабря Россия снова осуществила атаку на Украину.

Захватчики использовали ударные беспилотники, запущенные с разных направлений, из-за чего в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

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На Киевщине противовоздушная оборона успешно сбивала вражеские цели.

Однако в результате падения обломков одного из дронов в жилом районе загорелась крыша многоэтажного дома.

Как сообщил в Telegram начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, инцидент произошел в одном из населенных пунктов области. Возгорание произошло на крыше 25-этажного жилого дома.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Экстренные службы оперативно эвакуировали жильцов и ликвидировали последствия атаки. Пожар удалось полностью потушить.

Воздушные атаки РФ по Украине - что известно

Как писал Главред, РФ в ночь на 21 декабря запустила по Украине 113 дронов и одну ракету С-400. Последствия ударов страшные - оккупанты ударили двумя КАБами по онкоцентру в Херсоне. В то же время в Харькове был "прилет" в многоэтажку, а в Запорожье повреждена 9-этажка.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл угрозу удара "Орешником" и рассказал о неожиданном сценарии и цели РФ. Эксперт напомнил о том, что в какой-то период времени вылеты МиГ-31К были регулярными и постоянными.

Также стало известно, что Польша готова сбивать российские ракеты. Однако в Минобороны отметили, что это произойдет при одном важном условии.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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