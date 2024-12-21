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Попали в онкоцентр и дом: РФ запустила по Украине 113 дронов и ракету - какие последствия

Алёна Воронина
21 декабря 2024, 10:38
182
Много людей пострадали. В Херсоне был удар КАБами по онкоцентру, в Харькове "прилет" дрона в жилую многоэтажку, в Запорожье повреждена 9-этажка.
Последствия удара по онкоцентру в Херсоне
Последствия удара по онкоцентру в Херсоне/ коллаж: Главред, фото: Херсонская ОГА

Кратко:

  • РФ в ночь на 21 декабря запустила по Украине 113 дронов и одну ракету С-400
  • Оккупанты ударили двумя КАБами по онкоцентру в Херсоне
  • В Харькове был "прилет" в многоэтажку, в Запорожье повреждена 9-этажка

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 21 декабря, запустила по Украине 113 дронов и одну ракету С-400.

Украинские военные сбили 57 вражеских ударных дронов, противовоздушная оборона работала в 11 областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Отмечается, что противовоздушная оборона сбивала вражеские дроны в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

"В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, пострадавшим оказывается помощь", - отметили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине 21 декабря
Удар РФ по Украине 21 декабря/ Воздушные силы ВСУ

В Запорожье четыре человека были ранены

В результате вражеской атаки на Запорожье, которая произошла поздно вечером в пятницу, 20 декабря, были ранены 12-летний мальчик и трое женщин. Взрывной волной и обломками частично выбиты окна в 9-этажке. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Утром 21 декабря Федоров сообщил, что после вчерашней вражеской атаки по Запорожью в больнице остается мальчик с осколочным ранением ноги. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Ребенка перевели в отделение общей хирургии. Глава ОВА рассказал, что трем женщинам врачи оказали помощь, от госпитализации пострадавшие отказались.

Кроме этого, в результате атак по Запорожской области за минувшие сутки также пострадала женщина в Васильевском районе и двое мужчин в Пологовском.

  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

В Харькове дрон попал в жилую многоэтажку

Оккупанты вечером 21 декабря также ударили по Харькову. В Салтовском районе города в результате удара дрона "Шахед" горели квартиры на первом и втором этажах. Пострадали 6 человек, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Киевском районе города из-за падения обломков дрона "Шахед" горела крыша дома и был поврежден газопровод. Пострадали 2 человека, они находятся в легком состоянии.

  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне
  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне
  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне
  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне
  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне
  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне
  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне
  • Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря
    Последствия удара РФ по Салтовскому району Харькова 20 декабря ГосЧС, Суспільне

Оккупанты ударили КАБами по онкодиспансеру в Херсоне

В ночь на 21 декабря российские захватчики также ударили по онкологическому диспансеру в Херсоне, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Он опубликовал фото последствий удара.

"Прошлой ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому учреждению с авиации, выпустив два КАБа. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание подверглось значительным разрушениям. Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, которая целенаправленно уничтожает все важное для жизни", - отметил Прокудин.

  • Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года
    Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года Херсонская ОВА
  • Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года
    Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года Херсонская ОВА
  • Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года
    Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года Херсонская ОВА
  • Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года
    Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года Херсонская ОВА
  • Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года
    Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года Херсонская ОВА
  • Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года
    Последствия удара окупантов по онкодиспансеру в Херсоне в ночь на 21 декабря 2024 года Херсонская ОВА

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что войска РФ активизировались на Херсонском направлении - Зеленский раскрыл детали. 20 декабря российские оккупанты совершили массовый обстрел города Херсон.

Вечером 20 декабря РФ атаковала жилые дома в Харькове и Запорожье, среди раненых - дети. В результате атаки БпЛА в Харькове и Запорожье повреждены девятиэтажки, есть раненые, рассказали в ОВА.

Напомним, войска РФ атаковали Харьков и область - было три прилета за вечер. Вражеский БПЛА попал в многоэтажку в Салтовском районе, есть пострадавшие.

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Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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