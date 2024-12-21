Войска РФ атаковали Харьков и область: три прилета за вечер, подробности и кадры

Вражеский БПЛА попал в многоэтажку в Салтовском районе, есть пострадавшие.

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Последствия попадания российского беспилотника в жилой дом в Салтовском районе Харькова / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, ГосЧС

Российские оккупационные войска поздно вечером в пятницу, 21 декабря, атаковали беспилотниками Салтовский и Киевский районы города Харькова. Также зафиксирован прилет в Солоницевской громаде Харьковской области. Пострадали люди. Есть разрушения. На местах работают профильные службы.

Удар российского БПЛА по дому в Салтовском районе

Как сообщает ГосЧС, в Салтовском районе вражеский дрон попал в многоэтажку. Пострадали 6 человек. Среди них – ребенок.

Также чрезвычайники спасли трех человек.

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Зафиксированы повреждения фасада дома, квартир на первых этажах. Был пожар, который ликвидировали в 23:04.

Работа по ликвидации последствий продолжается.

Кадры последствий удара российского БПЛА в Салтовском районе

Российский БПЛА попал в многоэтажку в Харькове / Скриншот Главред

Прилет в Киевском районе

В 23:47 мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете в Киевском районе. На месте происшествия был зафиксирован пожар.

"В результате второго удара по Харькову "Шахед" один пострадавший. В частном доме, где произошел пожар в результате "прилета", еще находятся люди. Подходящие службы работают на месте", - писал градоначальник.

Позже он уточнил, что люди спасены.

"Люди из горящего дома спасены. На данную минуту – двое пострадавших", - написал Терехов в 00:13.

Ночью Терехов сообщил: повреждены частные дома. Двое раненых.

Прилет в Солоницевской громаде

Еще один БПЛА врага нанес удар по Солоницевской громаде в Харьковской области, сказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Еще один удар вражеским беспилотником – в Солоницевской общине Харьковского района - глава ОВА Синегубов", - сообщил чиновник.

Что известно о БПЛА Shahed / Инфографика: Главред

Атаки России на Украину 20 декабря – новости по теме:

Как сообщал Главред, после полуночи оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Враг ударил ракетой, в результате был прилет в жилой дом. Пострадали люди.

Утром россияне ракетами атаковали Киев. Прогремели взрывы. В Днепровском, Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах после падения обломков были повреждены гражданские объекты. Есть пострадавшие.

Вечером были зафиксированы прилеты в Запорожье. Поврежден жилой дом. Взрывной волной выбило окна. Есть пострадавшие.

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