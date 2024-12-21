Войска РФ атаковали Харьков и область: три прилета за вечер, подробности и кадры

Российские оккупационные войска поздно вечером в пятницу, 21 декабря, атаковали беспилотниками Салтовский и Киевский районы города Харькова. Также зафиксирован прилет в Солоницевской громаде Харьковской области. Пострадали люди. Есть разрушения. На местах работают профильные службы.
Удар российского БПЛА по дому в Салтовском районе
Как сообщает ГосЧС, в Салтовском районе вражеский дрон попал в многоэтажку. Пострадали 6 человек. Среди них – ребенок.
Также чрезвычайники спасли трех человек.
Зафиксированы повреждения фасада дома, квартир на первых этажах. Был пожар, который ликвидировали в 23:04.
Работа по ликвидации последствий продолжается.
Кадры последствий удара российского БПЛА в Салтовском районе
Прилет в Киевском районе
В 23:47 мэр Харькова Игорь Терехов заявил о прилете в Киевском районе. На месте происшествия был зафиксирован пожар.
"В результате второго удара по Харькову "Шахед" один пострадавший. В частном доме, где произошел пожар в результате "прилета", еще находятся люди. Подходящие службы работают на месте", - писал градоначальник.
Позже он уточнил, что люди спасены.
"Люди из горящего дома спасены. На данную минуту – двое пострадавших", - написал Терехов в 00:13.
Ночью Терехов сообщил: повреждены частные дома. Двое раненых.
Прилет в Солоницевской громаде
Еще один БПЛА врага нанес удар по Солоницевской громаде в Харьковской области, сказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Еще один удар вражеским беспилотником – в Солоницевской общине Харьковского района - глава ОВА Синегубов", - сообщил чиновник.
Атаки России на Украину 20 декабря – новости по теме:
Как сообщал Главред, после полуночи оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Враг ударил ракетой, в результате был прилет в жилой дом. Пострадали люди.
Утром россияне ракетами атаковали Киев. Прогремели взрывы. В Днепровском, Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах после падения обломков были повреждены гражданские объекты. Есть пострадавшие.
Вечером были зафиксированы прилеты в Запорожье. Поврежден жилой дом. Взрывной волной выбило окна. Есть пострадавшие.
Другие новости:
- Битва за острова Днепра: пойдёт ли Россия на Херсон
- 1000 снарядов за 40 минут: Россия устроила адский обстрел Херсона - ОВА
- Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред