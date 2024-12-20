Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: зафиксирован "прилет" в жилой дом

Враг второй день подряд атакует город ракетами.

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В Кривом Роге раздавались взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

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РФ нанесла удар по Кривому Рогу

В результате удара был поврежден жилой дом

Из-под завалов достают людей

Вечером четверга, 19 декабря, армия РФ попала ракетой по жилому дому в Кривом Роге. Об этом написал председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В 23:06 он информировал, что продолжается ракетная атака, возможны повторные пуски.

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"Все на месте. Все работаем. Опять в жилой дом. Твари", - написал Вилкул в 23:48.

Незадолго до взрыва в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с юго-восточного направления

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога!" - говорится в объявлении Воздушных сил около одиннадцати часов вечера.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram подтвердил вражескую атаку на Кривой Рог.

"Кривой Рог. Опять громко. До отбоя находитесь в безопасных местах", - заявил чиновник.

Позже он добавил, что из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке.

Удары РФ по Украине - последние новости

Вечером 18 декабря, РФ атаковала Кривой Рог. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в результате ракетного удара есть отключение электроэнергии вокруг.

Как писал Главред, в Харькове около двух часов ночи в пятницу, 13 декабря, дрон, который запустили российские оккупанты, попал в жилой дом. Было известно о попадании в крышу 5-этажки.

Недавно представитель ГУР сообщил, что начиная с середины ноября страна-агрессор Россия возобновила массированные удары дронами и ракетами по Украине. Враг не планирует отказываться от своих циничных целей, поэтому будет продолжать атаковать мирные города. Андрей Черняк предупредил, что РФ может атаковать Украину на праздники и перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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Кто такой Александр Вилкул? Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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