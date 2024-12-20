Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: зафиксирован "прилет" в жилой дом

Основное:
- РФ нанесла удар по Кривому Рогу
- В результате удара был поврежден жилой дом
- Из-под завалов достают людей
Вечером четверга, 19 декабря, армия РФ попала ракетой по жилому дому в Кривом Роге. Об этом написал председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В 23:06 он информировал, что продолжается ракетная атака, возможны повторные пуски.
"Все на месте. Все работаем. Опять в жилой дом. Твари", - написал Вилкул в 23:48.
Незадолго до взрыва в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с юго-восточного направления
"Скоростная цель в направлении Кривого Рога!" - говорится в объявлении Воздушных сил около одиннадцати часов вечера.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram подтвердил вражескую атаку на Кривой Рог.
"Кривой Рог. Опять громко. До отбоя находитесь в безопасных местах", - заявил чиновник.
Позже он добавил, что из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также побиты окна в 10-этажке.
Удары РФ по Украине - последние новости
Вечером 18 декабря, РФ атаковала Кривой Рог. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в результате ракетного удара есть отключение электроэнергии вокруг.
Как писал Главред, в Харькове около двух часов ночи в пятницу, 13 декабря, дрон, который запустили российские оккупанты, попал в жилой дом. Было известно о попадании в крышу 5-этажки.
Недавно представитель ГУР сообщил, что начиная с середины ноября страна-агрессор Россия возобновила массированные удары дронами и ракетами по Украине. Враг не планирует отказываться от своих циничных целей, поэтому будет продолжать атаковать мирные города. Андрей Черняк предупредил, что РФ может атаковать Украину на праздники и перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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Кто такой Александр Вилкул?
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
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