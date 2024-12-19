Большой город частично обесточен: враг атаковал ракетами Кривой Рог - детали

Главное:
- В Кривом Роге прогремели взрывы
- Враг атаковал город ракетами
- В результате атаки есть отключение электроэнергии
Страна-агрессор Россия 18 декабря около 23.05 атаковала город Кривой Рог. Эту информацию подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, заявив, что в городе прогремели взрывы.
Впоследствии председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил, что в городе громко из-за взрывов и отметил, что враг совершил ракетную атаку.
В 23.43 Вилкул уточнил, что в результате ракетного удара есть отключение электроэнергии вокруг. В городе работают над развертыванием штаба помощи в ближайшей школе через дорогу.
"Там предоставят строительные материалы, можно будет написать заявления на матпомощь от города и т.д.", - добавил он и пообещал озвучить другие детали позже.
Пока информации о пострадавших и погибших нет, как и доподлинно неизвестно, чем именно оккупанты обстреляли город.
Ракетные атаки РФ на Украину - последние новости
Напомним, в ГУР предупредили, что начиная с середины ноября страна-агрессор Россия возобновила массированные удары дронами и ракетами по Украине. Враг не планирует отказываться от своих циничных целей, поэтому будет продолжать атаковать мирные города.
Накануне авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что страна-агрессор Россия работает над изготовлением ракет средней и малой дальности, чтобы осуществлять массированные атаки на Украину.
Ранее Главред писал, что ярким подтверждением предупреждений ГУР и экспертов является то, что 15 декабря, армия страны-агрессора РФ атаковала Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.
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Кто такой Александр Вилкул?
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
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