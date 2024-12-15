Атака ракеты и десятков дронов РФ: взрывы гремели в десяти областях Украины

Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотника не достигли своих целей.

https://glavred.info/ukraine/ataka-rakety-i-desyatkov-dronov-rf-vzryvy-gremeli-v-desyati-oblastyah-ukrainy-10622603.html Ссылка скопирована

Украину атаковали десятки дронов / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Главное:

РФ атаковала Украину ракетой С-300 и дронами

Подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа Shahed

В ночь на воскресенье, 15 декабря, армия страны-агрессора РФ атаковала Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово (РФ).

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

видео дня

Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны), три — вернулось в Россию, уточняется в сообщении.

/ Инфографика: Главред

В сводке сообщается, что из-за падения сбитых БпЛА повреждены объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, пострадавшим оказывается помощь.

/ t.me/kpszsu

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на субботу, 14 декабря, атаковали Киев дронами. Захватчики запускали беспилотники волнами. Силы обороны Украины уничтожили около десятка вражеских дронов.

Напомним, как сообщал Главред, в пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы ПВО.

Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

Читайте также:

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред