Атака ракеты и десятков дронов РФ: взрывы гремели в десяти областях Украины

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- РФ атаковала Украину ракетой С-300 и дронами
- Подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа Shahed
В ночь на воскресенье, 15 декабря, армия страны-агрессора РФ атаковала Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово (РФ).
"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локально потеряны), три — вернулось в Россию, уточняется в сообщении.
В сводке сообщается, что из-за падения сбитых БпЛА повреждены объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан в нескольких регионах Украины, пострадавшим оказывается помощь.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на субботу, 14 декабря, атаковали Киев дронами. Захватчики запускали беспилотники волнами. Силы обороны Украины уничтожили около десятка вражеских дронов.
Напомним, как сообщал Главред, в пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы ПВО.
Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.
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Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
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