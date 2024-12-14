Дроны заходили волнами: РФ ночью ударила по Киеву - детали

Было уничтожено около десятка вражеских беспилотников. В результате удара в одном из районов города упали обломки.

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РФ ночью ударила по Киеву дронами/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

РФ ночью атаковали Киев дронами

Удалось уничтожить около десятка вражеских беспилотников

В одном из районов столицы Украины упали обломки

Российские оккупанты в ночь на субботу, 14 декабря, атаковали Киев дронами. Захватчики запускали беспилотники волнами.

Силы обороны Украины уничтожили около десятка вражеских дронов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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"Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды и суммарно она длилась три с половиной часа. Дроны заходили волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около десятка вражеских БПЛА, которые потенциально угрожали Киеву", - говорится в сообщении.

В результате сбивания беспилотников зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По предварительным данным, обломки упали на открытой территории и обошлось без пострадавших.

В КГВА добавили, что данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Повреждено админздание

В Нацполиции сообщили, что в результате атаки дронов на Киевщину в одном из районов было повреждено транспортное средство, административное здание предприятия и два складских помещения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Удар дронами по Киевщине в ночь на 14 декабря/ Национальная полиция Украины

Удар дронами по Киевщине в ночь на 14 декабря/ Национальная полиция Украины

РФ ночью атаковала Украину 132 дронами

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Силы обороны ночью сбили 58 вражеских дронов, еще 72 беспилотника были локационно потеряны и не достигли целей. Два дрона вернулись в Россию.

В ночь на 14 декабря оккупанты запустили по Украине 132 дрона.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 58 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два – вернулось в Россию", – говорится в сообщении.

Удар РФ по Украине в ночь на 14 декабря/ Воздушные силы ВСУ

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине утром 13 декабря - что известно

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 13 декабря, РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и МиГ-31К, оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны. В Украине была воздушная тревога.

В Харькове "Шахед" попал в пятиэтажку. Был прилет дрона в жилой многоэтажный дом в Индустриальном районе Харькова во время ночного удара. Утром РФ снова ударила по Харькову - были удары по близкому пригороду.

Под Киевом были слышны взрывы, работали силы ПВО. Однако многие ракеты, которые сначала летели на Киев и Киевскую область, потом изменили свой курс и направились на запад.

Сообщалось, что армия РФ атаковала энергетику Украины - отключений света будет больше. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Стало известно, что 50% Тернопольщины оказались без света, также во время атаки были взрывы на Львовщине. Под атакой находились Стрый, Бурштын, Одесса, Киевская агломерация, Кременчуг, Харьковщина.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, как остановить удары РФ. Он рассказал, что утром 13 декабря РФ осуществила новую массированную атаку по Украине, запустив 93 ракеты и почти 200 дронов. Украинский президент подчеркнул, что разговоры Путина не останавливают.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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