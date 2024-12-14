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Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

Сергей Кущ
14 декабря 2024, 00:49
1767
В Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, уверен эксперт.
Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте
Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В материале:

  • Украину от блэкаутов может спасти импорт электроэнергии
  • Одесса и Днепр все равно не смогут без отключений пережить эту зиму

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев спрогнозировал, что некоторым городам Украины будет легче перенести зиму в плане отключений электричества.

В эфире Киев24 он отметил, что в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди, пишет Главред.

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"Я по-прежнему говорю о том, что вполне возможно при определенных условиях возникновения дефицита электрической энергии в объеме около 3 гигаватт. А 3 гигаватта - это две-три очереди отключений. Ну, может все же две очереди отключений, то есть примерно от 4 до 8 часов отключения электрической энергии в сутки для бытовых потребителей", - заявил эксперт.

Эксперт добавил, что этот прогноз неодинаков для всех регионов и вполне понятно, что после очередного обстрела будет "несладко прежде всего тем районам, куда прилетело". По его словам, это может быть Одесса, Бурштын, Харьков, или любой другой населенный пункт и поэтому там будут более длительные периоды отключения электричества.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

"Для тех, кому больше повезло, там будут немножко меньшие периоды без электрической энергии. И здесь нельзя сказать, что вот такая несправедливость большая. К сожалению, это объективная ситуация, объективное состояние, которое отражает особенности функционирования объединенной энергетической системы Украины, в которой есть объективные ограничения передачи электрической энергии определенных нужных объемов в направлениях и с запада на восток, и с запада на юг".

Рябцев утверждает, что даже если импорт электроэнергии в Украину будет задействован на 100%, то такие города, как Днепр и Одесса, невозможно обеспечить светом в течение всех суток.

Россия атаковала Украину - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо бомбардировщики. Речь шла о Ту-95МС и МиГ-31К. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и предупредили о риске ракетного удара.

Впоследствии появились сообщения, что под Киевом слышны взрывы, там работают силы ПВО. Кроме этого, в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытие из-за ракетной опасности.

В связи с атакой России на энергоструктуру министр энергетики Галущенко сообщил, что отключений света будет больше. В то же время, по его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

Таким образом в Украине применены три очереди отключений света из шести. Директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, где действуют новые графики.

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Кто такой Геннадий Рябцев?

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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