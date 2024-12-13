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РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и МиГ-31К: ракеты уже в Украине

Анна Ярославская
13 декабря 2024, 06:35обновлено 13 декабря, 08:25
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В Украине объявлена воздушная тревога. До 14 групп крылатых ракет "Калибр" двигаются от Херсонщины до Черкасчины.
Российский самолет Ту-95мс, ракета
РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95 МС / Википедия, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия подняла в небо бомбардировщики
  • Есть риск ракетного удара
  • Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу

В ночь на 13 декабря страна-агрессор Россия подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они вылетели с аэродрома Оленья.

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область России)", - говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил ВСУ в 03:23.

видео дня

Украинцев призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В 6:00 мониторинговый канал monitor сообщил, что оккупанты, вероятно, произвели пуск крылатых ракет воздушного базирования из района акватории Каспийского моря.

"Был ли пуск выполнен фактически, или это имитация узнаем через час, около 07:00. По состоянию на 06:06, в воздушном пространстве крылатые ракеты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Так выглядела карта воздушных тревог по состоянию на 06:03:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог / t.me/alarmukraine

06:21 В Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Полтавщине. Мониторинговые каналы писали о взрывах в Кременчуге.

06:28 В ВС ВСУ предупредили о баллистике на Харьков.

06:31 "Первый пуск" крылатых ракет в 05:00 явно был не настоящим, пишет monitor.

"Ожидаем потенциального приближения "второго пуска" крылатых ракет к государственной границе к 07:15", - говорится в сообщении.

При этом враг уже активно применяет баллистические ракеты.Также существует определенная угроза от Черноморского флота.

По данным Военно-морских сил, по состоянию на 06:00 пятницы, 13 декабря, в Черном море находятся:

  • 3 вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет"Калибр", общим залпом до 41 ракеты.
Отчет ВМС Украины
Отчет ВМС Украины / t.me/ukrainian_navy

07:08 "Николаевский Ванёк" предупредил о пусках "Калибров". В воздушном пространстве Украины ракеты будут ближе к 07:40.

Целью вражеской атаки вероятно будет энергетическая инфраструктура.

В 07:13 в Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы пройти в укрытия из-за ракетной опасности. По данным мониторинговых каналов, очень много ракет летели в сторону Киева и области.

Детальнее о ситуации в столице читайте в материале: Много ракет на столицу: под Киевом слышны взрывы, работают силы ПВО.

07:18Monitor сообщил о пусках крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Ракеты уже вошли в воздушное пространство Украины:

  • три группы из Херсона на Николаевщину;
  • пять групп - движутся через Баштанский район Николаевщины;
  • 12 групп - через Баштанку в Кировоградскую область, курс северо-западный;
  • 2 группы КР Х-101 через Сумскую область на Черниговщину.

Кроме того, зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ.

МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу для всех регионов страны.

Всего известно, что до 14 групп крылатых ракет "Калибр" двигаются от Херсонщины до Черкасской области.

Обновлено. По данным мониторинговых каналов и воздушных сил ВСУ, вражеские ракеты постоянно меняют курс. Взрывы прогремели в Одессе. В некоторых регионах начали превентивно отключать свет. В основном, речь идет о Юге страны.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук призвал украинцев сохранять спокойствие и соблюдать информационную гигиену.

Новость дополняется...

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 11 декабря в Пентагоне предупредили, что Россия может вновь ударить "Орешником" по Украине "в ближайшие дни". Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх не уточнила подробностей о возможной цели атаки.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что Россия может иметь до 10 баллистических ракет средней дальности "Орешник", причем это только исследовательские образцы. Сколько враг на самом деле их использует - неизвестно.

Эксперт Валерий Чалый недавно информировал, что РФ может нанести демонстрационный удар стратегическим оружием по западным областям Украины или попытаться атаковать Киев между 10 и 19 декабря.

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