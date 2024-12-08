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Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

Алексей Тесля
8 декабря 2024, 20:52
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Валерий Чалый назвал наиболее вероятные цели для нанесения удара РФ по Украине.
Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз
В Кремле готовятся к новому удару по Украине / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Основное:

  • Атаку РФ можно ожидать в промежутке между 10 и 19 декабря
  • РФ может ударить Орешником по Киеву или по Западной Украине

Россия готовится к демонстрационному удару стратегическим оружием по западным областям Украины или попытается атаковать Киев, заявил эксперт в области международных отношений Валерий Чалый.

Он предупреждает, что вражескую атаку можно ожидать в промежутке между 10 и 19 декабря. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала NTA.

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При этом собеседник говорит о том, что 23 ноября россияне уже пытались запустить вторую баллистическую ракету, которую Путин называет Орешником, для удара по украинской столице, но запуск был неудачным.

В то же время он отметил, что более вероятными целями для нанесения удара могут быть западные регионы Украины, поскольку в Кремле стремятся продемонстрировать дальнобойность своего оружия, которое может достигать европейских стран.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

"Теперь [целью для удара] снова может быть Киев, но скорее — местность между Львовом и Ужгородом, Карпаты", — предположил Чалый.

Чалый также не исключает, что "не снимается с повестки дня демонстрация испытания тактического ядерного боезаряда".

"Это не нагнетание какой-либо ситуации, не подыгрывание Москве. Это реалии, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу и Америке, в первую очередь Европе, свои позиции", — добавил он.

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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