Российский 'Орешник' достанет до любой точки Украины: эксперт оценил угрозу удара

Ракета "Орешник" может преодолевать расстояние до 5000 км, что позволяет атаковать любой город в Украине, в частности Киев, рассказал Владислав Селезнев.

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Бывший спикер Генштаба оценил угрозу удара "Орешником" по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

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Ракета "Орешник" может преодолевать расстояние до 5000 км, что позволяет атаковать любой город

Россия может иметь до 10 баллистических ракет "Орешник"

Точно неизвестно, сколько ракет и когда будет использовано

Россия может иметь до 10 баллистических ракет средней дальности "Орешник", причем это лишь исследовательские образцы. Сколько враг на самом деле их использует - неизвестно. Об этом рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua.

"Заместитель Буданова Вадим Скибицкий рассказывал, что оккупанты могут иметь до 10 таких изделий. Речь идет об исследовательских образцах. Сколько они могут запустить, одну, две, а, возможно, ни одной - по этому поводу есть разная информация мониторинговых ресурсов. Когда оно произойдет - сказать сложно. Надо не игнорировать сигналы воздушной тревоги, но при этом жить обычной жизнью", - рассказал экс-глава Генштаба. видео дня

По его словам, ракета "Орешник" может преодолевать расстояние до 5000 км. Поэтому россияне могут атаковать ею любой город в Украине, в том числе и Киев.

"На средних дистанциях, когда она уже вылетела и летит к цели, ее могут сбивать только комплексы THAAD. Их у нас нет, но насколько известно из открытых источников, украинские дипломаты начинают поднимать этот вопрос", - отметил Селезнев.

В то же время эксперт добавил, что комплексы Patriot, NASAMS и SAMP/T способны уничтожать такие ракеты на финальном участке их подлета. Относительно БПЛА "Шахед", Селезнев предположил, что оккупанты могут накапливать их для будущих атак.

"Накапливают для того, чтобы ударить в тот момент, когда мы будем наиболее уязвимыми. Кажется, по прогнозу минусовая температура ожидается к ночи субботы. Где-то до минус 7 в Киеве", - спрогнозировал он.

Перед запуском новой баллистической ракеты могут появиться определенные предвестники угрозы. Если речь идет о Киеве, то возможно предупреждение со стороны иностранных посольств и дипломатических учреждений о повышенной опасности, в том числе с рекомендацией обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Угроза удара "Орешником" по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине в ближайшие дни, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника. США не считают, что использование этих ракет изменит ход боевых действий.

Об ударе "Орешником" по Украине в ближайшие дни также предупредила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, это очередная попытка России причинить вред и жертвы в Украине.

Кроме этого, эксперт Валерий Чалый заявил, что Россия может нанести демонстрационный удар стратегическим оружием по западным областям Украины или попытаться атаковать Киев между 10 и 19 декабря.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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