РФ готовит новый удар 'Орешником' по Украине: разведка США предупредила об угрозе

Американская разведка считает, что "Орешник" является больше средством запугивания, а не эффективным оружием для изменения ситуации на фронте.

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РФ может вскоре снова ударить "Орешником" по Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, Главред

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РФ может запустить ракету "Орешник" по Украине в ближайшие дни

Путин имеет ограниченное количество экспериментальных ракет "Орешник"

"Орешник" является больше средством устрашения, а не эффективным оружием

Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине в ближайшие дни. Президент России Владимир Путин, вероятно, владеет ограниченным количеством ракет "Орешник". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

По данным издания, российский диктатор Путин имеет небольшое количество экспериментальных ракет "Орешник". Эти ракеты имеют меньшую боеголовку по сравнению с другими ракетами, используемыми Россией для атак по Украине.

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США не считают, что использование этих ракет изменит ход боевых действий, подчеркнул представитель.

Кроме этого, ЕП пишет, что разведка США пришла к выводу, что Россия может снова использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины в ближайшие дни. По информации американского чиновника, предоставленной на закрытом брифинге 11 декабря, эта ракета является, скорее, средством запугивания, а не эффективным оружием для изменения ситуации на фронте.

Ракетная система "Рубеж" / Инфографика: Главред

Угроза удара "Орешником" по Украине - новости по теме

Напомним, Россия впервые использовала "Орешник" 28 ноября, нанеся удар по Днепру. Российская пропаганда назвала этот обстрел ответом на решение США предоставить Украине возможность обстреливать российскую территорию американским оружием.

По данным Пентагона и ГУР, "Орешник" является модификацией межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Как сообщал Главред, эксперт Валерий Чалый заявил, что Россия может осуществить демонстрационный удар стратегическим оружием по западным областям Украины или попытаться атаковать Киев между 10 и 19 декабря. Он сообщил, что 23 ноября Россия уже пыталась запустить ракету "Орешник" по столице, но запуск не удался.

Центр противодействия дезинформации опроверг слухи о том, что Россия может производить 25 ракет "Орешник" ежемесячно. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что производство таких высокотехнологичных ракет, как "Орешник", является сложным и медленным процессом из-за санкций.

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