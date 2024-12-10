Производство РФ 25 ракет 'Орешник' ежемесячно: в ЦПД призвали отставить панику

Как заявили в ЦПД, цель вброса - распространение страха в западных обществах.

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В ЦПД прокомментировали заявления РФ о массовом производстве "Орешника" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

О чем сказали в ЦПД:

Информация о штамповке "Орешника" является сознательным фейком

В результате санкций у Путина замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет

Уже несколько дней по Сети ходят слухи о том, что Россия имеет возможность производить по 25 ракет "Орешник" в месяц. Центр противодействия дезинформации прокомментировал эту новость и опроверг фейк.

Как рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком.

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"Информация о способности России производить 25 "орэшников" в месяц не соответствует действительности", - написал Коваленко в Telegram.

Ракетный комплекс с баллистической ракетой "Кедр" / Инфографика Главред

Андрей Коваленко обратил внимание, что издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для РФ информации и дальнейшего ее распространения.

Также не стоит забывать, что у страны-агрессора существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет из-за санкций.

"Да, они производят Х-101 или "Калибр" и накапливают их благодаря интенсивному использованию Шахедов. Впрочем, производство более технологичных ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "Орешник" - это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой МБР является сознательным фейком", - написал руководитель ЦПИ.

Подытоживая, Коваленко очередной раз подчеркнул, что цель вброса - распространение страха в западных обществах.

Запуск ракеты "Орешник" - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, появился тревожный прогноз относительно того, что Путин выбрал новую цель и дату для удара "Орешником". Вполне вероятно, что РФ может ударить Орешником по Киеву или по Западной Украине.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых также ранее объяснил, сколько ракет "Орешник" РФ может производить в год. По его словам, 6 предприятий РФ занимаются производством ракет разных типов.

В свою очередь военный эксперт Иван Ступак предупредил об угрозе применения "Орешника". По его словам, Россия готовит новый ракетный удар по Украине.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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