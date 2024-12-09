"РФ уже на этапе подготовки": эксперт предупредил об угрозе применения "Орешника"

Россия, скорее всего, уже на этапе подготовки и, возможно, в ближайшие дни состоится пуск ракеты.

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Эксперт поделился прогнозом относительно будущего удара РФ / Коллаж: Главред, фото скриншоты

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Россия готовит новый ракетный удар по Украине

Войска РФ могут использовать ракету "Орешник"

Посольство США в Киеве предупредило об угрозе российских атак

Российские войска, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак в комментарии для РБК-Украина.

Эксперт призвал всех граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

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Комментируя предупреждение посольства Соединенных Штатов об "увеличении угроз" атак России на украинскую инфраструктуру, Ступак отметил, что США не озвучивают подобные сигналы без серьезных оснований.

Он добавил, что обычно Россия сообщает США о том, что планирует использовать для удара по Украине баллистические ракеты.

"Удар будет. Чем он будет? "Орешником", "Рубежом", "Кокошником"? Мы не знаем. РФ, скорее всего, уже на этапе подготовки и, возможно, в ближайшие дни состоится такой пуск", - пояснил эксперт.

"Кедр" / Инфографика: Главред

Ступак также заявил, что вероятность использования Россией ракеты "Орешник" или ее аналога для следующего удара по Украине составляет почти 100%.

"Да, что-то большое. Но еще раз. Мы же с вами анализируем предыдущий наш опыт. Был опыт, 20-го числа Соединенные Штаты сообщили, на следующий день, 21-го был удар. Так же сообщение 8-го декабря. Когда будет удар мы не знаем, но с большой долей вероятности он будет", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Россия готовится к демонстрационному удару стратегическим оружием по западным областям Украины или попытается атаковать Киев, заявил эксперт в области международных отношений Валерий Чалый. Он предупреждает, что вражескую атаку можно ожидать в промежутке между 10 и 19 декабря.

Как писал Главред со ссылкой на руководителя ЦПИ при СНБО Андрея Коваленко, Россия готовится осуществить новую массированную атаку по Украине. На аэродромах стратегической авиации россияне уже подготовили ресурсы.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, страна-агрессор РФ на прошлой неделе запустила по Украине почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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