У Кремля есть 6 месяцев: финансирование войны в Украине может стать проблемой - Шапран

Экономические трудности могут стать движущим фактором социального недовольства и сказаться на развитии войны в Украине

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Западные санкции будут одним из решающих факторов для экономики России / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Что сказал Шапран:

Экономика России ослабляется на фоне войны и санкций

В РФ все еще есть запасы средств

Через 6 месяцев Россию может ждать большое потрясение

Экономика страны-агрессора России с 24 февраля 2022 года потерпела изменения и заметно "просела" в некоторых отраслях на фоне расходов на войну и санкций от западных союзников Украины.

Однако, в РФ все еще сосредоточены большие средства в офшорах, а банки занимаются отмыванием средств, при этом получая минимальные штрафы. Об этом в интервью Главреду рассказал финансовый аналитик, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.

Он отметил, что война обходится России примерно в 130 млрд долларов ежегодно. Но эта оценка учитывает только прямые военные расходы и не включает расходы на контрабанду, параллельный импорт и другие скрытые расходы. Реальная сумма, вероятно, значительно больше.

Поэтому признаки экономических проблем в РФ уже заметны. Например, "Ростех", который считался главным "выгодополучателем" войны, сталкивается с финансовыми трудностями из-за повышения процентных ставок, дефицита работников и роста расходов на оплату труда. Все это происходит на фоне неизменных цен на оборонную продукцию, установленных Минобороны. Предприятия, которые не выполняют заказы, рискуют попасть под уголовную ответственность.

Таким образом экономические трудности могут стать движущим фактором социального недовольства, даже если политические протесты пока кажутся маловероятными. Сначала считалось, что экономические забастовки в России из-за ухудшения уровня жизни нереальны, но ситуация меняется.

Кроме этого, если санкционное давление со стороны Запада будет усилено, это может ускорить экономический спад в России. В апреле-мае возможны значительные потрясения в государственных финансах, включая задержки выплат зарплат бюджетникам, в том числе врачам и военным. В 2022 году похожие проблемы уже возникали, но сейчас в РФ практически исчерпаны финансовые резервы.

Смотрите видео о перспективах для экономики России:

Такие события могут стать катализатором беспорядка и недовольства внутри страны, создавая дополнительное давление на государственную систему. А это, в свою очередь, может повлиять на ведение РФ войны в Украине.

Экономика России - что известно

Напомним, Главред писал, что российская валюта продолжает обесцениваться, что усиливает экономическую нестабильность в стране-агрессоре РФ. В частности Центральный банк России (ЦБР) вмешался, чтобы сдержать стремительное падение рубля, который ослаб до отметки 114 за доллар США.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечал, что текущее состояние рубля четко отражает общие проблемы российской экономики, которая находится в сложной ситуации.

Накануне также сообщалось, что нынешняя стремительная девальвация рубля является прямым следствием применения Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". Потому что Украина стала первой страной в мире, по которой был нанесен удар межконтинентальной баллистикой, а для всего мира это является сигналом о том, что Россия не собирается идти ни на какие переговоры и осуществляет очередную эскалацию этой войны.

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Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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