В РФ признали проблемы: стало известно, сколько еще может длиться война в Украине

В Кремле уже открыто признают угрожающую ситуацию в экономике страны-агрессора, что прямо влияет на способность России вести войну, отмечает эксперт.

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Сколько еще РФ сможет вести войну против Украины / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

В Кремле признали критическое состояние государственных финансов

Резервные фонды РФ почти исчерпаны

РФ может вести интенсивную войну еще полгода

Текущее состояние рубля четко отражает общие проблемы российской экономики, которая находится в сложной ситуации. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью "Главреду" отметил, что при таких условиях Россия сможет вести войну высокой интенсивности только в течение полугода.

Он добавил, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина уже открыто признает сложность экономической ситуации и критическое состояние государственных финансов. По словам Новака, один из российских резервных фондов исчерпан полностью, а второй - более чем на половину, что свидетельствует о стремительном сокращении финансовой прочности страны.

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"Сегодня российская экономика держится исключительно за счет огромных вливаний государственных денег в военно-промышленный комплекс. Во всех остальных сферах ситуация плачевная, особенно после того, как российский Центробанк поднял учетную ставку до 21%, а это означает кредитные ставки на уровне 27-30%", - указывает эксперт.

Новак отмечает, что для промышленности это означает, что о прибыльности можно забыть. Все больше даже крупных российских предприятий заявляют о приближении банкротства. если Россия будет вести войну такой же интенсивности, что и сейчас, стремительно сокращаться ее возможности финансировать войну.

"Так воевать она сможет еще разве что полгода", - резюмировал аналитик.

Экономическая ситуация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, курс доллара в России на международном рынке вырос до 113 рублей, а евро - до 119 рублей, что является самым низким уровнем рубля с марта 2022 года. Как сообщает Investing, ключевой причиной этого обвала стал новый пакет санкций США, направленный на ослабление российской экономики. Санкции коснулись "Газпромбанка", который является основным источником валютных поступлений в Россию. На этом фоне акции "Газпрома" упали до исторического минимума, составив около $1.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что быстрое падение рубля связано с запуском россиянами межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". По его словам, этот шаг Кремля продемонстрировал миру, что Москва настроена на дальнейшую эскалацию войны, а не на переговоры.

Экономическая ситуация в РФ остается нестабильной, поскольку рубль продолжает обесцениваться. Центральный банк России был вынужден вмешаться, когда курс доллара достиг отметки 114 рублей. Как пишет Newsweek, это худший показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину. В ответ ЦБР объявил о прекращении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года, пытаясь стабилизировать ситуацию.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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