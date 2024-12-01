РФ готовит масштабное наступление на Запорожье: в ВСУ предупредили об угрозе

Россияне готовятся к масштабной активизации боевых действий на запорожском направлении и активно передислоцируют подразделения, отметили в ВСУ.

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Российская армия готовится к наступлению в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Коротко:

РФ готова к наступлению на Запорожском направлении

Враг проводит ежедневные штурмовые действия без применения бронетехники

Российская армия готовится к наступлению в Запорожской области, накапливая силы и перегруппировывая личный состав и технику, одновременно осуществляя ежедневные атаки пехотными группами. Об этом сообщил командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко в комментарии "Суспільному".

"Они (российские войска, - ред.) готовятся к масштабному наступлению на нашем направлении - имею в виду Запорожскую область. Есть все признаки для этого и они проводят много различных действий по перемещению и подготовке. Готовы ли мы к их наступлению? Я думаю, готовы", - сообщил Алексей Хильченко.

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По его словам, российские войска пытаются скрыто перемещать силы, в частности передислоцируя подразделения в Курскую область.

Военный отмечает, что россияне действуют максимально тайно, ведь их государство ведет войны всю жизнь и знает, как это делать. Однако, Силы обороны Украины фиксируют передвижения врага и понимают, какие подразделения перебрасываются и куда. Идет накопление сил.

"Подразделения разведки проводят обобщение этой информации... и ожидаем их активных действий на одном из направлений (в Запорожской области, - ред.)", - добавил командир бригады.

В то же время, по его словам, ежедневные штурмы в основном проводятся пехотными группами без привлечения техники.

"То есть армия РФ не использует какие-то значительные свои силы. Используют они личный состав без техники, иногда используются мотоциклы, багги. Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток. Ночью вообще перемещение никакое не проводится. Максимум, что они могут сделать, это в глубине своей обороны пополнить провизию, ротацию личного состава. Ну, это все в глубине, но и там мы его обнаруживаем", - резюмировал он.

Наступление РФ на Юге - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в ближайшее время будет развивать дезинформационную кампанию о якобы наступлении на Запорожье, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что действия на админгранице Донецкой и Запорожской областей могут подаваться как наступление на областной центр, однако эта информация является ложной.

В то же время Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о накоплении сил врага на Запорожском направлении. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что российская армия перемещает штурмовые группы к передовым позициям на юге области, что может свидетельствовать о подготовке к штурмам.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж подтвердил важность Запорожского направления из-за наличия промышленных объектов и логистических путей. Однако, по его словам, на данный момент российские войска не имеют ресурсов для захвата города.

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