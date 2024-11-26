"Наступление на Запорожье": у Зеленского раскрыли планы оккупантов

Главное из заявления Коваленко:
- Наступление РФ на город Запорожье - фейк
- Россия готовит кампанию по дезинформации
Агрессор Россия в ближайшее время будет активно развивать кампанию, направленную на дезинформацию о якобы наступлении на Запорожье. Действия на админгранице Донецкой и Запорожской областей будут подаваться так, будто бы речь идет о наступательных действиях на областной центр. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что по состоянию на сейчас информация о "наступлении на Запорожье" является ложной.
"Ключевая история — это Запорожье будет. Они будут пытаться подавать эти действия, которые происходят на границе Запорожской и Донецкой областей, как полноценное наступление на Запорожье, не соответствующее действительности на сегодня. Но они будут всячески уверять, что у них есть ресурс, чтобы до конца года наступать на Запорожье. Это одна из таких волнующих тем, которую они будут распространять", - объяснил ситуацию чиновник.
По его словам, независимые журналисты, которые работают над военной тематикой, предоставляют правдивые сведения и должны продолжать это делать. Вместе с тем и военные должны говорить обществу, какие возможности есть у оккупантов.
"Но и мы со своей стороны будем правду говорить. С другой стороны, важно, чтобы военные также рассказывали, на что у врага есть силы, а на что их недостаточно", - подчеркнул Андрей Коваленко.
Угроза наступление на Запорожье – что об этом известно:
Как сообщал Главред, у России нет планов брать Запорожье, считает военнослужащий с позывным Алекс.
Как полагает военный, для такой операции врагу понадобилась бы группировка в несколько сотен тысяч солдат. Задача оккупантов – улучшить свои позиции на поле боя перед возможными переговорами.
Вероятно, войска РФ планируют попытаться пробить оборону ВСУ на Запорожском направлении, чтобы понять, способны ли они продвинуться дальше, считает заместитель командира Третьей штурмовой, майор Максим Жорин.
По его мнению, сейчас на этом направлении нет вражеских сил, способных дойти до Запорожья или к реке Днепр.
У РФ сейчас нет возможности захватить Запорожье, полагает бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж. На подступах к Запорожскому направлению сосредоточено около 30-40 тысяч оккупантов, однако они не являются единой ударной силой.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
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