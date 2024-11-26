"Наступление на Запорожье": у Зеленского раскрыли планы оккупантов

Важно, чтобы военные говорили обществу, какими возможностями обладает враг, считает Андрей Коваленко.

https://glavred.info/politics/nastuplenie-na-zaporozhe-u-zelenskogo-raskryli-plany-okkupantov-10617710.html Ссылка скопирована

Информация о наступлении на Запорожье не соответствует действительности - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Главное из заявления Коваленко:

Наступление РФ на город Запорожье - фейк

Россия готовит кампанию по дезинформации

Агрессор Россия в ближайшее время будет активно развивать кампанию, направленную на дезинформацию о якобы наступлении на Запорожье. Действия на админгранице Донецкой и Запорожской областей будут подаваться так, будто бы речь идет о наступательных действиях на областной центр. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что по состоянию на сейчас информация о "наступлении на Запорожье" является ложной.

видео дня

"Ключевая история — это Запорожье будет. Они будут пытаться подавать эти действия, которые происходят на границе Запорожской и Донецкой областей, как полноценное наступление на Запорожье, не соответствующее действительности на сегодня. Но они будут всячески уверять, что у них есть ресурс, чтобы до конца года наступать на Запорожье. Это одна из таких волнующих тем, которую они будут распространять", - объяснил ситуацию чиновник.

По его словам, независимые журналисты, которые работают над военной тематикой, предоставляют правдивые сведения и должны продолжать это делать. Вместе с тем и военные должны говорить обществу, какие возможности есть у оккупантов.

"Но и мы со своей стороны будем правду говорить. С другой стороны, важно, чтобы военные также рассказывали, на что у врага есть силы, а на что их недостаточно", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Орехов - населенный пункт, в районе которого атакуют оккупанты / Инфографика: Главред

Угроза наступление на Запорожье – что об этом известно:

Как сообщал Главред, у России нет планов брать Запорожье , считает военнослужащий с позывным Алекс.

Как полагает военный, для такой операции врагу понадобилась бы группировка в несколько сотен тысяч солдат. Задача оккупантов – улучшить свои позиции на поле боя перед возможными переговорами.

Вероятно, войска РФ планируют попытаться пробить оборону ВСУ на Запорожском направлении , чтобы понять, способны ли они продвинуться дальше, считает заместитель командира Третьей штурмовой, майор Максим Жорин.

По его мнению, сейчас на этом направлении нет вражеских сил, способных дойти до Запорожья или к реке Днепр.

У РФ сейчас нет возможности захватить Запорожье , полагает бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж. На подступах к Запорожскому направлению сосредоточено около 30-40 тысяч оккупантов, однако они не являются единой ударной силой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред