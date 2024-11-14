"У РФ нет планов брать Запорожье": лейтенант - о коварном замысле врага

Российские оккупанты не имеют силы для того, чтобы штурмовать Запорожье.

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У РФ нет планов захватывать Запорожье / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Оперативное командование "Запад"

Главное из заявления лейтенанта ВСУ:

Россиянам нужно несколько сотен тысяч оккупантов, чтобы взять Запорожье

У РФ нет планов брать Запорожье

Оккупанты пытаются занять более выгодные позиции перед переговорами

Российские оккупанты пытаются продвигаться на фронте. Напряженная ситуация и в Запорожской области. В то же время у РФ нет планов захватывать Запорожье. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Для захвата Запорожья у оккупантов должна быть большая группировка численностью в несколько сотен тысяч войск только в направлении самого города.

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Лейтенант убежден, что целью РФ является занятие более выгодных рубежей.

"У [нецензурно] (россиян - ред.) нет в планах брать Запорожье ... Чтобы взять такой большой город боями в лоб нужно иметь группировку войск несколько сотен тысяч на направлении только города. В нынешней ситуации мы видим накопление ресурсов для развития оперативно-тактического успеха ... [нецензурно] (россиян - ред.) будут играться с переброской ресурсов и постараются взять наиболее выгодные и необходимые для них позиции и территории перед потенциальными переговорами. Для чего - чтобы с этих самых выгодных рубежей в будущем повторить 24.02.2022", - заявил лейтенант.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ сообщили о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

РФ готовит наступление на Запорожском направлении. Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты в районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении.

11 ноября в DeepState заявили, что россияне пошли в штурм возле Запорожской области. Оккупанты пытаются закрепиться в Ровнополе.

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