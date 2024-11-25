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Угроза наступления РФ: Жорин сказал, может ли враг дойти до Запорожья

Мария Николишин
25 ноября 2024, 22:31
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Оккупанты хотят понять, насколько вглубь Запорожской области они смогут продвинуться.
Угроза наступления РФ: Жорин сказал, может ли враг дойти до Запорожья
Угроза наступления РФ / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главное из заявления военного:

  • В Запорожской области действуют разведывательные группы РФ
  • Оккупанты готовятся к наступательным действиям
  • Враг планирует пробить украинскую оборону

В Запорожской области активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения армии страны-агрессора России. Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью NV.

По его словам, вражеские силы проводят накопление и подготовку к наступательным действиям.

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"Там активно действуют разведывательные и диверсионные подразделения врага, он сейчас проводит накопление и подготовку к наступательным действиям. Я должен сказать, что мы готовы, но не будем готовить врага к тому, что там его на самом деле может ждать. Посмотрим, когда начнется это продвижение", - сказал он.

Жорин также предположил, что на Запорожье скорее всего враг планирует пробить украинскую оборону и посмотреть, насколько вглубь он сможет продвинуться.

"Однако там не те силы, с которыми можно идти в Запорожье или к Днепру", - подчеркнул военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, армия страны-агрессора России на Запорожском направлении продолжает активные наступательные действия. Враг осуществляет постоянные штурмы позиций украинских военнослужащих, применяя тактику малых групп.

Военнослужащие Третьей штурмовой бригады закончили зачистку населенного пункта Копанки, что на ключевом направлении Харьковщины, теперь он находится под контролем ВСУ.

Представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин заявил, что российские войска опасаясь высадки Сил обороны Украины на левом берегу Днепра собрали на южном направлении фронта подразделения трех "огромных группировок".

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а впоследствии - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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